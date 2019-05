BUSTA CHOC, GIORGIO TAMBELLINI: ALTRI TRADIMENTI/ Prove scottanti a Domenica Live

Non c’è pace per Francesca De Andrè e il fidanzato Giorgio Tambellini. Durante la puntata del 12 maggio 2019 di Domenica Live, infatti, Barbara D’Urso è pronta a leggere una delle sue buste choc riguardante proprio i presunti tradimenti del giovane toscano. La scorsa settimana, infatti, la bomba è scoppiata all’interno della casa del Grande Fratello 16 con Francesca De Andrè che ha reagito davvero male all’ipotesi che il fidanzato possa averla tradita con Rosi Zamboni, modella ed influencer. La situazione però non è chiara visto che Giorgio ha precisato di non essere mai uscito da solo con Rosi, ma di averla vista solo in compagnia di amici. Al momento però questa è la sola versione dei fatti sentita, ma le cose potrebbero presto arrivare ad una svolta visto che domenica ospite del salotto di Barbara D’Urso sarà proprio Rosi Zamboni pronta a far chiarezza sulla cosa.

Busta choc per Francesca De Andrè: Giorgio Tambellini l’ha tradita?

Cosa si nasconde all’interno della busta choc consegnata nelle mani di Barbara D’Urso? Stando alle prime indiscrezioni trapelate in rete all’interno della busta potrebbero esserci nuove prove sul presunto tradimento di Giorgio Tambellini alla fidanzata Francesca De Andrè attualmente rinchiusa nella casa del Grande Fratello 16. I ben informati, infatti, parlano di nuove foto sul presunto tradimento, ma al momento non è dato sapere di più visto che la stessa Barbara D’Urso leggerà solo durante la diretta di Domenica Live il contenuto della busta. La preoccupazione è tanta, anche se Fabrizia De Andrè ha rassicurato la sorella sulla fedeltà di Giorgio. Fabrizia, infatti, ha detto di aver sentito per telefono il ragazzo che, non solo ha smentito categoricamente la cosa, ma anche precisato di conoscere Rosi tramite amici in comune. Ma cosa dirà Rosi Zamboni in merito alla sua amicizia con Giorgio? E’ davvero così, oppure il ragazzo vuole nascondere qualcosa?

Francesca De Andrè e Gennaro Lillio: cresce l’intesa

Intanto all’interno della casa del Grande Fratello 16, Francesca De Andrè è sempre più vicina a Gennaro Lillio. Dopo aver accontentato l’interesse verso Mila Suarez, il personal trainer napoletano sembra realmente coinvolto dalla bella nipote del Faber. Il ragazzo, infatti, in confessionale ha parlato del suo rapporto con Francesca: “Sento un senso di bene e affetto forte, che non è un senso di attrazione. Il nostro rapporto è bello, pulito sincero, come si è creato. Io mi sono legato tanto a lei, quando ti piace una persona un’altra direbbe”. Queste le parole dette in confessionale, anche se poi in giardino dinanzi a Francesca il modello napoletano ha detto tutt’altra cosa: “io potrei guardarti veramente sotto un altro punto di vista”. Tra una coccola e l’altra però Francesca sembra essere molto presa dal ragazzo al punto di dire: “lui è un po’ la mia safe house”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA