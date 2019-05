Camilla Lucchi Vs Taylor Mega/ Lite a Pomeriggio 5: “Sai solo mostrare tet*e e c*lo!”

Acceso scontro nello studio di Pomeriggio 5 tra Taylor Mega e Camilla Lucchi. Si parla dell’orologio che la Mega indossa oggi in studio, dal valore di 300 mila euro e di come abbia potuto permetterselo. Taylor confessa di averlo comprato con i propri soldi e grazie al suo lavoro di influencer marketing. La Lucchi però è dubbiosa: “Anch’io faccio l’influencer ma non sono questi i guadagni” ammette. Taylor però replica: “Probabilmente non lo fai nel modo giusto ma in quello sbagliato.. Io mi sono costruita tutto da sola, sto anche lavorando molto, anche in televisione.” Poi fa un confronto con i suoi fan: “Con 100 mila follower influenzi te e la tua famiglia. Io ho due partite Iva cara!” Barbara d’Urso manda allora in onda un video fatto dalla Mega mentre fa shopping a Dubai che indispettisce ancora di più Camilla Lucchi. “Cosa ha fatto di nuovo? Io l’ho fatto anni fa e tutti mi hanno criticato.”

CAMILLA LUCCHI, LITE CON TAYLOR MEGA: “MESSAGGI SBAGLIATI”

Camilla Lucchi non si ferma qui e a Pomeriggio 5 continua ad attaccare Taylor Mega per il messaggio che con le sue parole e immagini lascia trapelare. “Non scambiamo lucciole con lanterne. Taylor è una bellissima ragazza che su Instagram ostenta le sue forme e fa vedere solo tet*e e c*lo.” Poi aggiunge “Non possiamo veramente mandare questo messaggio a casa. Io ho sempre fatto quello che fa lei ma con più classe. Non si può mandare il messaggio che chiunque faccia l’influencer guadagni questi soldi. Tu non capisci un caz*o!” Tra le due ragazza continua il battibecco e gli ospiti in studio si dividono, anche se la maggioranza appoggia Camilla Lucchi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA