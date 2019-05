“Cantante si macchia di atti indicibili”/ Video, servizio choc a Striscia la Notizia

A Striscia la Notizia un nuovo caso choc: lo ha annunciato Chiara Squaglia, fornendo qualche anticipazione sul servizio che andrà in onda stasera. Il protagonista è «un personaggio pubblico che si macchia di atti indicibili». L’inviata non ha rivelato l’identità del personaggio in questione, quindi bisogna aspettare la messa in onda del servizio per capire di chi si tratta. Una cosa è certa: si tratta di un servizio destinato a far discutere se la stessa Chiara Squaglia è arrivata a scrivere sui social «siamo rimasti tutti scioccati». Ma ha assicurato che mostrerà le prove e lo stesso personaggio in questione. «Io l’ho incontrato personalmente…», ha aggiunto la giornalista di Striscia la Notizia. Nel post pubblicato su Instagram ha aggiunto che ci tiene particolarmente che stasera venga seguito il servizio perché è importante che la gente venga a conoscenza di questa vicenda. E dunque l’appuntamento è alle 20.40 per una nuova puntata di Striscia la Notizia.

“CANTANTE SI MACCHIA DI ATTI INDICIBILI”, SERVIZIO CHOC A STRISCIA LA NOTIZIA

Ma in attesa del servizio di Chiara Squaglia sui social ci si chiede: chi è questo personaggio pubblico e cosa ha fatto esattamente? La stessa inviata di Striscia la Notizia ha fornito qualche indizio in un video pubblicato sul suo account Instagram. «Amici, stasera vi parlerò di un personaggio che abbiamo scoperto avere una doppia identità», ha esordito Chiara Squaglia nel filmato. Poi la giornalista ha aggiunto: «Di giorno è un noto cantante e di notte… Chissà se avrà preso una delle vostre identità, magari…». Ma è anche su quest’ultima parte dell’anticipazione che si interrogano telespettatori e utenti: a cosa si riferiva parlando di identità? Ha rubato l’identità di qualcuno? E cosa ha fatto eventualmente con essa? In ogni caso i dubbi verranno spazzati via stasera, quando scopriremo chi è il cantante in questione e che cosa ha da dire in proposito alle accuse pesanti lanciate da Striscia la Notizia.





