Captain America: the Winter Soldier/ Su Rai 2 il film con Chris Evans (10 maggio)

Captain America the Winter Soldier va in onda oggi, venerdì 10 maggio 2019, su Rai 2 a partire dalle 21.10. Si tratta di una pellicola americana girata nel 2014 dalla casa di produzione della Marvel Studios con la distribuzione che è stata gestita dalla Walt Disney Studios Motion pictures. La pellicola è stata diretta dai registi Anthony e Joe Russo con soggetto tratto dal fumetto ideato da Jack Kirby e Joe Simon mentre la sceneggiatura è frutto del lavoro di Christopher Markus e Stephen McFeely. Le musiche sono state ideate ed eseguite da Henry Jackman, i costumi sono stati realizzati da Judianna Makovsky mentre nel cast sono presenti tanti attori piuttosto apprezzati come nel caso di Chris Evans, Scarlett Johansson, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Frank Grillo e Emily VanCamp.

Captain America the Winter Soldier, la trama del film

Steve Rogers è ormai diventato un membro dello SHIELD mettendo a disposizione del Governo degli Stati Uniti e dell’intera umanità tutti i propri straordinari poteri. Un giorno viene inviato in missione assieme a l’impavida Romanoff per dare supporto ad una nave americana che è stata attaccata da un gruppo di guerriglieri. Mentre vanno avanti i combattimenti, Rogers non può fare a meno di notare che la Romanoff senza averne mai parlato ha inserito una chiave usb alla plancia di comando per recuperare dei dati. Una volta che la missione è stata terminata, presso la sede dello Shield, Rogers chiede al proprio diretto superiore Fury delucidazione circa quei dati. Fury gli conferma che si tratta di un progetto molto delicato che è stato azzerato dallo stesso Fury il quale teme delle interferenze di natura politica e soprattutto infiltrazioni all’interno della squadra. Le sue preoccupazioni troveranno conferma qualche ora più tardi ed in particolare quando lo stesso Fury viene attaccato da un commando misterioso guidato da un incredibile combattente che si fa chiamare con nome in codice Winter Soldier. Facendo leva alle proprie qualità e alle tante arme segrete di cui dispone la sua auto, Fury riesce a sfuggire e raggiungere lo stesso Rogers al quale affida la custodia di quella usb mettendolo in guardia circa le capacità di combattimento del Winter Soldier che pochi minuti più tardi farà irruzione nella struttura riuscendo ad uccidere Fury. Il giorno seguente Rogers si dirige alla sede di comando dello Shield per chiedere spiegazioni circa quanto avvenuto ma qui si accorge che ci sono personaggi corrotti che stanno portando avanti un pericoloso piano criminale per conquistare il mondo. Toccherà a Rogers e alla Romanoff contrastare il piano ed in particolare la pericolosità dello Winter Soldier.

