Carlo Buccirosso/ “Colpo di scena”, l’attore in teatro (Che fuori tempo che fa)

Carlo Buccirosso ospite di Che fuori tempo che fa in onda oggi, nella seconda serata della rete ammiraglia di Casa Rai, parlerà anche del suo attuale impegno con il teatro. L’attore infatti, è in scena al Teatro Manzoni di Milano con “Colpo di Scena” dal 9 al 26 maggio. Mercoledì però, debutterà anche in Svizzera, così come si legge su Ciaocomo.it. Il suo ruolo è quello di un vice questore, Eduardo Piscitelli, che lavora in un piccolo commissariato di provincia. Da sempre, porta avanti il suo lavoro a testa alta, nel rispetto delle regole per garantire la sicurezza dei suoi cittadini. Nel suo ufficio, si intervalleranno i più disparati personaggi, alla ricerca di barcamenarsi con la vita quotidiana. Attorno alla figura dell’attore, ruoteranno altri nove personaggi: dal suo anziano padre malato di Alzheimer, alla badante rumena, ispettori e agenti di polizia. Quanto tutto apparirà nella norma, allora sarà proprio lì che salterà fuori il colpo di scena che non vi aspettate.

Carlo Buccirosso ospite di Che tempo che fa

Nel cast della commedia teatrale, accanto a Carlo Buccirosso troviamo anche Gennaro Silvestro, uno dei volti più famosi della serie televisiviva di Rai Uno I Bastardi di Pizzofalcone, e Gino Monteleone, uno dei più fedeli interpreti della compagnia di Buccirosso. “Colpo di scena”, ha debuttato con enorme successo da parte del pubblico, all’inizio della stagione al Teatro Augusteo di Napoli: “una novità assoluta per il teatro, vista la trama poliziesca a tratti thriller”, spiega Carlo Buccirosso, “e nel contempo tra le più divertenti del mio repertorio”. Al centro della storia si trovano infatti degli argomenti di grandissima attualità, trattati con rispetto e intelligenza. Naturalmente, cavallo di battaglia dell’intero spettacolo sarà l’ironia sincera e disarmante che farà sempre scaturire una sana risata e la giusta riflessione: la violenza sulle donne e la recidività dei reati. L’attore questa sera, sarà ospite di Fabio Fazio nel corso di Che tempo che fa ed avrà modo di parlare appieno del suo ultimo spettacolo.

