Carmen Di Pietro è single/ “Trono over di Uomini e Donne? Se Maria mi chiama…”

Carmen Di Pietro è una donna dalle mille risorse e altrettante sorprese. Oltre a fare l’opinionista per i programmi di Barbara d’Urso, ogni mattina si sveglia alle cinque per raggiungere Radio Globo, la più ascoltata nel Lazio dove, dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10 del mattino va in onda il programma “The Morning Show”. Quando termina con il lavoro, si reca in palestra dove si allena e pratica body building (“Perché mi voglio molto bene e mi piace essere bella soda”) e poi, quando torna a casa si occupa dei figli Alessandro e Carmelina, di 17 e 10 anni. Da un po’ di tempo, si è messa seriamente a fare anche arti marziali. Dopo essere uscita di casa in pieno inverno con il buio già alle sei del pomeriggio, si è spaventata sentendo dei passi dietro di lei, come se qualcuno la stesse seguendo: “Mi sono spaventata ed ho detto: “No, qui devo fare qualcosa”. Perché i muscoli che mi faccio in palestra se poi mi arriva qualcuno alle spalle che vuole rubarmi la borsa o aggredirmi non bastano”.

Carmen Di Pietro di nuovo single sogna il trono over di Uomini e Donne

Per imparare a difendersi, Carmen Di Pietro un weekend sì e uno no, si reca al tempio Shaolin di Milano, per praticare le arti marziali con Marco Antonio Bellini e il maestro che si fa chiamare Shi. “Per ora ho imparato le tecniche base. Mi hanno spiegato che la regola principale in caso di aggressione è fare finto di non reagire, far credere di essere paralizzata dalla paura e poi, zac, colpire”. In amore per l’ex gieffina, non procede bene. La storia con Antonio Livano è finita: “E’ durata solo un anno, io pensavo che durasse di più, ma purtroppo no. Caratteri diversi, poi lui è sempre in giro per lavoro e io posso muovermi da Roma solo il sabato e la domenica… La lontananza mi pesava o forse non era amore. In ogni modo, oro sono single, ma voglio assolutamente trovare un uomo. Ho fatto anche un appello da Barbara d’Urso, frivolo al massimo, con tanto di identikit: alto, ma non esageratamente, sui 40 anni, bello, moro, simpatico”. Ci vorrebbe un provino? “Vorrei andare sul trono di Uomini e Donne over a cercare marito. Se Maria De Filippi mi invita corro. Anche perché si registra di giorno”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA