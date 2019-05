CARMEN FIDANZATA DI STASH/ “Ecco perché ci siamo lasciati! Ora vorrei…”

Chi è Carmen la fidanzata di Stash? Il cantante dei The Kolors è più volte finito nel mirino del gossip per la sua vita privata. Negli ultimi mesi si è parlato tanto della sua ipotetica compagna con tanto di nomi: da Rosanna a Ginevra fino a Carmen. E’ doveroso fare un pò di chiarezza: Carmen è la fidanzata storica del cantante con cui ha vissuto lunga storia d’amore terminata poco dopo il boom dei The Kolors. “È stato questo il motivo per cui mi sono lasciato con la mia ex: non è riuscita a capire che se una ragazza mi chiede una foto, anche se sono arrabbiato, sorrido e la faccio, perché quella persona supporta il mio progetto e in quell’istante sto lavorando. È grazie a lei, a tutte le mie fan, che sto vivendo il mio sogno”, ha raccontato il frontman del gruppo al giornale F. Il successo ha naturalmente cambiato la vita di Stash, un cambiamento che si è anche proiettato nella vita privata.

Stash e la fidanzata Carmen: cosa non ha funzionato?

Stash Fiordispino quest’anno è tornato a parlare dell’ex fidanzata Carmen in occasione di un’intervista al settimanale F. Stash e Carmen erano felicemente fidanzati prima del successo riscontrato nel programma di Maria De Filippi, poi qualcosa è cambiato: “da quando sono diventato noto ho difficoltà a mantenere la quotidianità in un rapporto sentimentale. Sia per rispetto della persona che ho accanto, sia per non farla star male, rinuncio ad avere una storia adesso”. Nonostante tutto però Stash ricorda con grande affetto Carmen, una ragazza a cui è stato legato per dieci lunghi anni: “Il nostro amore è stato tenero e penso che lei sia una delle ragazze più in gamba che abbia mai conosciuto. Non ci siamo lasciati con rabbia, lo abbiamo fatto con molta tranquillità”.

Stash fidanzato con Rossana, l’ex di Raffaello Tonon?

Nella vita di Stash Fiordispino è poi arrivata Rossana, ex fidanzata di Raffaello Tonon. “Questa ragazza m’intriga” avrebbe dichiarato il frontman dei The Kolors, anche se non è dato sapere se le cose tra i due proseguono oppure no. Una cosa è certa il prof di Amici di Maria De Filippi si sta godendo il grande successo televisivo e parlando di futuro e amore ha le idee molto chiare: “a 30 anni desidero una complicità con la donna con cui non vai solo a letto, ma ci fai anche l’amore”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA