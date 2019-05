CAROLYN SMITH IN OSPEDALE, COME STA?/ Video, “ho una trombosi al braccio destro”

Carolyn Smith in ospedale. La coreografa britannica che in questi anni si è affermata come un esempio della lotta contro il cancro nelle ultime ore ha tenuto in apprensione i suoi fan per un gonfiore sospetto al braccio destro. E’ stata la stessa giudice di Ballando Con le Stelle a pubblicare un video prima di entrare in ospedale a fare i dovuti controlli e a dichiarare:”Buongiorno. Non sono riuscita a partire per la Polonia ieri sera perché è peggiorata la situazione del mio braccio destro. Fra poco faccio esame per controllare tutto! Vediamo che cos’è questo bruciore/gonfiore. Non volevo rischiare di andare su e poi non potermi curare per bene”. La Smith ha continuato: “Sto facendo da questa mattina alle 8 tutti i controlli e poi se tutto va bene vado in aeroporto e parto per la Polonia, altrimenti devo restare qui per vedere qual è la cura, si sorride e si va avanti”.

CAROLYN SMITH RICOVERATA IN OSPEDALE, COME STA?

Dopo il primo post pubblicato su Instagram la sempre positiva Carolyn Smith non ha mancato di ragguagliare i propri fan sull’esito dei primi esami effettuati in mattinata. Insieme a lei, evidentemente provato – come non ha mancato di sottolineare la stessa coreografa – il suo Ernestino Michielotto, il marito ribattezzato più simpaticamente “Tino”. Carolyn ha spiegato di dover restare a riposo e di dover dunque rinunciare al viaggio in Polonia, ma lo spettro più temuto, quello che purtroppo fa rima con tumore, è stato scacciato suscitando un bel sospiro di sollievo:”Esame finito. Tino è sopravvissuto! Durante l’esame gli chiedevo se stava bene (io a lui)… ha sorriso un pò! Miracolo. Ho una trombosi al braccio destro. Oggi inizio la cura. Tutto andrà bene con il tempo…”.





