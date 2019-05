CAROLYN SMITH/ “Io ed Ernestino ci stuzzichiamo sempre…” (Ballando con le stelle)

Carolyn Smith torna nella giuria di Ballando con le stelle 2019. La coreografa e ballerina la scorsa settimana è tornata anche sulla pista da ballo emozionando la padrona di casa Milly Carlucci e il pubblico da casa. Un’esibizione che ha coinvolto tutti visto che Carolyn non ballava da diverso tempo a causa della terribile battaglia contro il cancro. Nonostante tutto la coreografa non ha mai perso il sorriso, anzi ha lottato con forza e coraggio come solo una vera guerriera sa fare. Intervista da Tv Sorrisi e Canzoni la Smith ha raccontato le emozioni vissute nel tornare in pista: “Fare quei pochissimi minuti di esibizione è stato faticoso. Le scale sono un incubo, perché ogni tanto mi cedono le ginocchia. Ma è stata una bella rivincita. Quando mi sono rivista, mi sono commossa ancora di più”. Un momento bello, ma difficile per Carolyn che però non si è tirata indietro dimostrando ancora una volta una leonessa.

Carolyn Smith: i figli

Carolyn Smith è una delle certezze di Ballando con Le Stelle, il dancing show di successo di Rai1. La giurata in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha raccontato non solo della sua esperienza nel programma condotto da Milly Carlucci, ma anche della sua vita privata. In particolare la coreografa si è soffermata su un argomento finora mai trattato: quello dei figli. La Smith, infatti, ha raccontato un suo rimpianto: quello di non aver avuto dei figli. “Non ho avuto figli, che è la cosa, che ho sempre desiderato tantissimo, quindi non posso dire che tipo di amore mi sia persa, ma la danza è certamente un’amica, è nel mio dna” ha detto la giudice di Ballando con le stelle 2019. Una decisione in parte fatta per la danza, la sua più grande passione, anche se è felicemente innamorata da più di 30 anni di Ernestino Michelotto, un suo allievo di danza. Su di lui ha detto: “Stiamo insieme da trent’anni, siamo molto diversi, anche quando non sono stata bene, lui tendeva ad abbattersi, mentre io lo tiravo su”.

Carolyn Smith: “sogno un talk di sole donne”

La danza è stato e continua ad essere l’amore della sua vita. Un amore che ha permesso a Carolyn Smith di conoscere il marito a cui è legata da più di 30 anni. Una storia nata proprio grazie alla danza, visto che il compagno Ernestino l’ha conosciuto alla scuola di danza dove insegnava. “Ci stuzzichiamo ma stiamo troppo bene insieme, lui è un uomo sempre presente” ha dichiarato la giurata di Ballando con le Stelle 14, un uomo che le è stata sempre vicino anche nella dura battaglia contro il cancro. Dopo aver sconfitto il cancro Carolyn Smith è pronta ad una nuova vita e non nasconde di avere un grande sogno nel cassetto: “Un talk di sole donne per parlare di ogni genere di problema, anche quelli più scomodi. Oltre al ballo avrei tante cose da raccontare”. Le auguriamo con tutto il cuore di realizzarlo quanto prima!



