CAROLYN SMITH/ “Sono devastata, ho imparato a guardarmi allo specchio” (Ballando)

Carolyn Smith torna nella giuria di Ballando con le Stelle 2019, il dancing show di successo del sabato sera di Raiuno condotto da Milly Carlucci. La coreografa e ballerina si conferma tra le protagoniste indiscusse di questa quattordicesima edizione che sta letteralmente battendo ogni record! Durante l’ultima puntata però Carolyn ha dovuto fare i conti con una fortissima emozione. Dopo l’esibizione di Milena Vukotic in coppia con Simone Di Pasquale, la Smith non solo si è alzata in piedi per applaudire l’attrice, ma è anche scoppiata a piangere. Un momento commovente sottolineato anche dalla padrona di casa Milly Carlucci, che ha precisato che mai prima d’ora la Smith aveva fatto una cosa del genere.

Carolyn Smith a Milena Vukotic: “Sei fantastica”

“Hai classe ed eleganza dentro di te!” ha detto Carolyn Smith tra le lacrime subito dopo l’esibizione di Milena Vukotic e Simone di Pasquale. La coreografa ha poi sottolineato a gran voce: “sfido qualsiasi donna molto più giovane a fare un decimo di quello che fai tu” lasciandosi poi andare ad un commento di totale approvazione verso l’attrice: “tu sei la più grande donna che abbia mai visto a Ballando con le stelle, veramente! Sei fantastica!”. Applausi a scena aperta da parte del pubblico in studio, a conferma che Milena Vukotic, giustamente, si candida a papabile vincitrice di questa edizione di Ballando. Ma non è finita qui, visto che la Smith ci ha tenuto anche a rimarcare una delle doti della Vukotic: “L’eleganza che hai tu non esiste quasi più. Stai portando l’eleganza nelle case di tutti gli italiani”.

Carolyn Smith: “La malattia mi ha devastato”

Carolyn Smith è più forte che mai. Nonostante il cancro, la giurata di Ballando con le Stelle 2019 è tornata anche ad esibirsi sulla pista da ballo del programma condotto da Milly Carlucci. “E’ stato faticoso. Le scale sono un incubo, ma è stata comunque una bella rivincita. Quando mi sono rivista, mi sono commossa ancora di più” ha raccontato la coreografa dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni. Parlando poi della malattia, la Smith non ha nascosto che il cancro l’ha messa a dura prova: “la malattia mi ha devastato, il corpo ha perso tonicità e muscoli, e per questo ho dovuto lavorare tanto su me stessa, soprattutto guardandomi allo specchio. Così ho inventato un tipo di ginnastica, la Sensual dance fit, per tutte quelle donne che, provate dalla malattia, hanno però voglia di ritrovare la propria sensualità e femminilità”.



