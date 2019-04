CAROLYN SMITH/ Video, quel sorriso in faccia al tumore (Ballando con le stelle 2019)

Dopo tante amarezze e ben due tumori, finalmente ecco un bel periodo per Carolyn Smith, di pace e di serenità. La quasi sessantenne ha voluto condividere con i suoi fan alcuni scatti su Instagram, dove i suoi fans le hanno dimostrato, ancora una volta, tutto il loro grande affetto. Affetto che, in realtà, è esploso sabato sera, quando il pubblico da casa ha finalmente potuto vederla all’opera sul luogo che preferisce: la sala da ballo. La commozione nel rivedere Carolyn Smith è stata forte e anche la stessa Milly Carlucci non ha potuto esimersi dal lodarla e dal sottolineare la sua forza, la sua tenacia e il suo coraggio. Una vera e propria leonessa Carolyn Smith, capace di farsi forza nonostante un brutto tumore e una ancor peggiore recidiva. Ma il carattere è sempre stato forte e adesso ne sta raccogliendo i frutti. Inutile dire quanto su Instagram sia stata apprezzata. Un utente le ha scritto: “Dio ti benedica tesoro, grazie per l’esempio di forza . Anche io ho avuto il tumore al seno, ne avuti quattro e grazie a Dio sto bene, il mese prossimo farò il terzo intervento, ma per la ricostruzione“.

CAROLYN SMITH E LA LOTTA CON “L’INTRUSO”

Nell’edizione di quest’anno, Ballando con le stelle 14, naturalmente non poteva mancare un giudice competente e preparato come Carolyn Smith, volto storico del programma condotto da Milly Carlucci. Fin da subito, comunque, la ballerina ha dovuto lottare con il tumore, che lei stesso ha sempre definito come l’intruso. Un intruso che, però, non le ha mai impedito di svolgere il suo lavoro di giudice anche quando davanti le si presentavano personaggi che con il ballo avevano davvero poco a che fare come Antonio Razzi (che nell’ultima puntata è stato giustamente eliminato). Carolyn Smith non si è mai sentita in imbarazzo nel farsi federe con un foulard in testa o addirittura completamente calva. E’ chiaro che l’immagine di una donna calva rispetto ad un uomo è molto più forte e scioccante, ma lei è sempre andata avanti per a sua strada. Con orgoglio: ” Credo di aver fatto anche del bene e di aver finalmente buttato giù qualche tabù” aveva detto a Il Corriere qualche tempo fa. E non c’è alcun dubbio che le cose siano andate realmente così.

LACRIME DALLE FANS PER CAROLYN SMITH

La visibilità di Carolyn Smith è stata così ampia che le ha permesso di entrare nel cuore degli italiani in pochissimo tempo e quando sabato tutti l’hanno vista ballare, beh, in parecchi hanno tirato un sospiro di sollievo. Su Instagram i commenti e i like al video sono stati tanti, anzi tantissimi. Complessivamente il video della sua performance a Ballando con le stelle 14 ha fatto quasi 9.000 like, un numero davvero importante e significativo. Ma la cosa più bella, per Carolyn Smith, deve essere stata senza ombra di dubbio il calore che la gente le ha mostrato con semplici commenti pieni d’entusiasmo. Ad esempio un utente le ha scritto: “Ho pianto tutta la notte che donna spettacolare auguri e un forte bacio a tutti“. Su questa scia ce ne sono molti altri di commenti, che quindi sarebbe inutile riportare, ma che fanno ben capire quanto Carolyn sia entrata nei cuori di tutti e quanto il pubblico desideri che ci rimanga. Speriamo quindi che quest’ultima esibizione non sia altro che il preludio ad una lunga serie… e che diventi quasi un’abitudine. Qui il video del ballo.





