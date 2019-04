CATHERINE BOUTET, MOGLIE RICCARDO COCCIANTE/ Siamo una mela a metà (Che tempo che fa)

Catherine Boutet è la moglie di Riccardo Cocciante, è una delle ospiti del nuovo appuntamento di Che tempo che fa in onda domenica 28 aprile 2019 in prima serata su Rai1. Il cantautore torna in tv per raccontarsi alla scrivania di Fabio Fazio tra carriera e vita privata. Una carriera straordinaria quella di Riccardo Cocciante che pochi mesi abbiamo visto in splendida forma sul palcoscenico della 69esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo 2019. Non si contano i successi di Cocciante, autore peraltro della celeberrima opera musicale “Notre-Dame de Paris”, successo mondiale rappresentato dal 1998 ad oggi in ventitré paesi in ben nove lingue. “Notre Dame non è un’opera politica, ma raccoglie molti significati sociali. In vent’anni è rimasta com’era, con minimi ritocchi” ha dichiarato Cocciante a Corriere.

Catherina Boutet e Riccardo Cocciante: “siamo una mela a metà”

Accanto a lui, inseparabile, c’è la moglie Catherine Boutet, ex funzionaria di una casa discografica. Da quando si sono incontrati per la prima volta i due non si sono più lasciati! Un amore importante quello tra Riccardo Cocciante e Catherina Boutet che va avanti da 36 anni. I due si sono incontrati per caso in una casa discografica nel 1983. Da allora non si sono più separati; anzi non solo hanno deciso di sposarsi, ma sono diventati anche genitori di Davide, un figlio che oggi ha 29 anni. La Boutet dopo aver incontrato Riccardo ha lasciato il suo lavoro di ex funzionaria per una casa discografica francese diventando la manager del cantante. “Ci siamo conosciuti nel 1971 a Roma prima che firmassi il contratto d’esordio. Cathy era dinamica, intraprendente. Davanti a sé aveva un musicista timido. La nostra vita cambiò. Il marchio Cocciante da allora è una mela spaccata a metà: io sono la parte artistica, Cathy presiede al versante organizzativo, voila!” ha detto il cantante.

Riccardo Cocciante: “Io e mia moglie Cathy lavoriamo insieme da sempre”

Riccardo Cocciante e Catherine Boutet condividono da 35 anni a questa parte lavoro e vita privata. “Io e Cathy lavoriamo insieme da sempre: lei mi è stata utile in tutti i momenti della mia vita e della mia carriera. I suoi sono consigli preziosi, anche se spesso sono i più severi: ma per un artista è importante non cedere troppo all’autocompiacimento” ha dichiarato il cantautore francese un pò di tempo fa alla stampa. Una carriera unica quella di Cocciante che parlando di musica la definisce: “un magnifico ponte, un treno da non perdere”. Con la moglie Catherine Boutet ha avuto uno splendido figlio di nome David: “è un ragazzo di buoni principi. Si è fidanzato da poco. Sono orgoglioso di lui. Ha scelto una strada diversa. Non è rimasto nel mio cono d’ombra. Ci vediamo spesso: d’obbligo, a Natale e per i compleanni”.



