Francesca Giuliano a Pomeriggio 5/ “Chando Luna non ha tradito Manila Gorio con me!”

“Che cosa ci facevi con l’ex fidanzato di Grecia Colmenares forse fidanzato con quella bellissima trans che si chiama Manila Gorio?”, chiede Barbara d’Urso a Francesca Romano in collegamento durante Pomeriggio 5. Avevamo lasciato Chando e Manila felici e innamorati mentre avevano ammesso la loro relazione nel salotto di Domenica Live. Tutto era iniziato con un bacio appassionato quando il modello spagnolo era ancora fidanzato con la regina delle soap e con 27 anni di differenza, la storia d’amore tra i due non è passata inosservata. Durante L’Isola dei Famosi però, Chando è caduto tra le braccia di Manila. Il loro rapporto potrebbe essere messo in crisi da Francesca Giuliano? Gli scatti li ritraggono in atteggiamenti molto intimi. La diretta interessata in collegamento precisa: “Un ragazzo fidanzato o sposato per me è asessuato. Io porto rispetto per Manila Gorio perché sono stata sua ospite. Da parte mia io so come mi sono comportata…”. Biagio D’Anelli replica: “Io ho visto delle foto dove leccate lo stesso gelato…”. “Io sono sempre stata onesta… Chando ha un modo di fare molto latino, ha un modo di coinvolgerti… io non ho mancato di rispetto a Manila”, continua la formosa Pin-Up. La showgirl afferma di non essere andata ospite al compleanno della Gorio, bensì ad un programma televisivo da lei condotto. Per gli ospiti in studio questo è un finto posato, ma lei non ci sta: “Sono dispiaciuta, sono capitata lì e mi voglio scusare…”. A prendere le difese di Francesca Giuliano ci ha pensato Barbara d’Urso, affermando che la showgirl sicuramente non ha bisogno di questi “trucchetti” di gossip. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

Francesca Giuliano terzo incomodo?

Dopo avere lasciato Grecia Colmenares per Manila Gorio, il modello Chando Erik Luna è stato beccato con un’altra ragazza dalle curve mozzafiato. Lei è Francesca Giuliano, la showgirl che fa parte del cast di Avanti un altro, il game show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis. Tra di loro c’è una semplice amicizia oppure è scattato qualcosa di più? La burrosa showgirl sarà ospite oggi di Pomeriggio 5, per svelare a Barbara d’Urso tutti i dettagli della bollente questione. Alcuni giorni addietro, sia Chando che la Giuliano sono stati tra gli invitati della festa di compleanno proprio di Manila, che si è tenuta in Puglia. Durante quella occasione, secondo ciò che vocifera il web, i due si sarebbero ritagliati dello spazio per stare insieme, venendo successivamente fotografati. Vista la loro presenza alla festa di compleanno della Gorio, attuale fidanzata del modello, potrebbero essere stati semplicemente paparazzati mentre chiacchieravano. Del resto, gli scatti in questione, non evidenziano nulla di particolare.

Chando Erik Luna tradisce Manila Gorio con Francesca Giuliano?

Francesca Giuliano intanto, a breve sarà ospite di Pomeriggio 5 ed avrà modo di confermare oppure smentire questa particolare indiscrezione di gossip che la vede coinvolta insieme a Chando Erik Luna, ex fidanzato di Grecia Colmenares che, per amore di Manila Gorio, ha lasciato l’attrice argentina. Proprio qualche settimana fa, Chando e Manila avevano ufficializzato la loro unione nel corso di Domenica Live con Barbara d’Urso. Proprio Chando e Manila, secondo le ultime notizie di cronaca rosa, proseguono amorevolmente la loro frequentazione che va avanti molto bene. Proprio in occasione della festa di compleanno della Gorio, i due sono apparsi molto complici, senza quasi mai perdersi di vista. Lo scatto in compagnia della Pin-Up di Avanti un altro quindi, potrebbe semplicemente essere frutto di una amicizia tra i due e nulla di più.



