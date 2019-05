Channing Tatum nudo sotto la doccia/ La foto conquista i fan tra muscoli e…

Non siamo ancora in estate e non c’è nessun secchio di ghiaccio pronto a cadere sul suo corpo muscolo e nudo, questa volta non è la beneficenza o la “rivoluzione” a spingere Channing Tatum a spogliarsi e mostrarsi sui social e nemmeno un servizio fotografico, ma solo la sconfitta. A quanto pare lui e la fidanzata Jessie J. amano giocare un po’ “sporco” tanto da aver bisogno di una doccia subito dopo solo che questa volta il loro debito è finito sui social per la gioia delle fan dell’attore e di tutti coloro che in questi anni hanno amato e apprezzato il biondino in tutti i suoi ruoli, e non solo. In particolare, lo stesso Channing Tatum ha usato il suo profilo per postare una foto che lo ritrae nudo sotto la doccia proprio come “debito di gioco” contratto con la sua fidanzata dopo una partita a Jenga.

UN EPILOGO HOT PER UN GIOCO “SEMPLICE”

Il debito stava proprio nel postare uno scatto a scelta del vincitore e per la gioia di tutti, Jessie J. ha scelto proprio quella che vede Channing Tatum alle prese con una sexy doccia in cui si mostra in tutto il suo splendore. Tanto è bastato per mettere inseme milioni di mi piace (già quasi 3milioni) e tanti commenti positivi. Un fisico scolpito e uno scatto che lascia poco all’immaginazione visto che l’unica cosa che l’attore riesce a coprirsi con le mani sono i “gioielli di famiglia”. Lui stesso scrive: “Io e Jessica Cornish abbiamo giocato a Jenga e ho perso. E chi perde – cioè io – deve postare una foto scelta dall’altra persona. Non giocherò mai più a Jenga con lei”. A questo punto i fan non lo sperano visti i risultati…





