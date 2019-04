Charlize Theron/ “Ancora single? Devo incolpare solo me stessa”. E sulle figlie…

Charlize Theron è ancora “scandalosamente” disponibile. Ne ha parlato lei in questi termini, spiegando di essere single da dieci anni. E così ha scatenato molta curiosità, oltre che richieste di interviste. Nell’intervista rilasciata a La Stampa ha colto l’occasione per precisare che in questi anni è comunque uscita con altri uomini. «So di avere solo me stessa da incolpare, ne prendo atto». Una donna bella, intelligente e di potere come lei evidentemente “intimidisce” gli uomini. E in effetti nella vita in qualche occasione si è fatta più piccola all’interno di una relazione, ma poi ha capito che non era giusto. «Preferisco essere single che provare risentimento nei confronti di qualcuno che non mi permette di essere quella che sono». Nell’intervista rilasciata per presentare il film Long Shot che la vede protagonista con Seth Rogen ha parlato anche della questione relativa al sesso dei suoi due figli adottivi. «In realtà ho due figlie. Jackson mi ha guardato quando aveva tre anni e mi ha detto: non sono un bambino».

CHARLIZE THERON, LE FIGLIE E LE DONNE DEI NOSTRI TEMPI

Charlize Theron non è voluta entrare in maniera approfondita nel merito della questione, anche perché vuole proteggere la privacy dei figli. «Lei è molto piccola e voglio proteggere la sua privacy, ma è così: ho due bellissime figlie. Ognuno nasce come è e non sta a me decidere dove dovranno andare nel mondo per ritrovare se stessi o chi vogliono essere da grandi». Si sofferma invece sul suo personaggio, Charlotte, e di come lo ha reso una donna dei nostri tempi: l’attrice ha dovuto lottare perché fosse una persona reale, nella quale le donne potessero identificarsi. E ci è riuscita. «Una donna moderna vuole essere rispettata e apprezzata per la sua femminilità, ma allo stesso tempo non vuole sentirsi percepita come un’incapace». E quindi è tornata su un aspetto che ha vissuto nella sua vita privata: «Molti uomini temono che una donna forte in qualche modo diminuisca la loro virilità. Ma le cose stanno cambiando, entriamo in un’epoca in cui questo tipo di donna è ammirata e non più vissuta con paura».

