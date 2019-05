Charlotte di Cambridge compie 4 anni/ “Non è timida, personalità brillante!”

Charlotte di Cambridge compie oggi 4 anni. La secondogenita di Kate e William spegnerà 4 candeline e Kensington Palace, per festeggiarla nel miglior modo possibile, ha diffuso tre nuove bellissime fotografie che la ritraggono felice e sorridente, con la solita espressione monella che fa impazzire tutti gli estimatori della corona. Dietro l’obiettivo è presente la madre in quanto la Middleton, ha sempre confidato di amare la fotografia. Sullo sfondo invece, la campagna del Norfolk. Gli scatti sono stati condiviso tramite social network nella tarda serata di ieri, mercoledì 1 maggio. La stessa identica cosa era accaduta lo scorso 22 aprile, festeggiando il primo compleanno del piccolo Louis, l’ultimo arrivato. Charlotte, come di consueto, quando si mostra in pubblico è assolutamente la regina dell’intera scena, e sorride felice della campagna del Norfolk, posto dove la famiglia di ritira per stare in serenità.

Charlotte di Cambridge compie oggi 4 anni

Charlotte di Cambridge in uno degli scatti diffusi da Kensington Palace, appare seduta con un vestitino floreale dai toni sull’azzurro. Poi si cambia location e dalla camapagna si passa al Burnham Horse Trials, una manifestazione equestre, sempre nel Norfolk. Somigliante fisicamente a papà William (ma anche alla nonna, l’indimenticabile Lady D) e molto energica e scattante come mamma Kate. Chi la conosce bene confida: “Non è affatto timida, brillante, sia nel cervello che nella personalità”. Il suo caratterino particolare infatti, le ha fatto conquistare il divertente appellativo di “The Boss”, affibiatole dalla regina Elisabetta in persona. Le sue qualità da leader infatti, sono state messe in evidenza fin da subito. La principessina frequenta l’ autorevole Willcocks Nursery School di Kensington. I suoi compagni di classe fanno parte delle famiglie più importanti di Londra ma tra loro, anche stranieri chic, così come racconta la rivista Tatler. A settembre però, dovrebbe approdare alla scuola che frequenta il fratello maggiore George, la Thomas’s Battersea.

© RIPRODUZIONE RISERVATA