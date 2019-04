Che tempo che fa/ Anticipazioni e ospiti 28 aprile 2019: Riccardo Cocciante e Allegri

Domenica 28 aprile, alle 20.35 su Raiuno, torna in onda Che tempo che fa con una nuova puntata ricca di ospiti, pronti a raccontarsi ai telespettatori della rete ammiraglia della Rai. Dopo la pausa pasquale, la trasmissione condotta da Fabio Fazio torna in onda per regalare nuove emozioni al proprio pubblico. Accanto al conduttore ci saranno, come sempre, l’ironica Luciana Littizzetto che commenterà con simpatia i fatti accaduti nelle utime due settimane e la bellissima Fiippa Lagerback a cui è affidato il compito di presentare gli ospiti. Dopo aver accolto nel proprio salotto tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport, della musica e della politica come Raffaella Carrà, Ultimo, Laetitia Casta, Simona Ventura e Fiorella Mannoia, solo per citare gli utimi, chi ospiterà Fabio Fazio?

CHE TEMPO CHE FA: GLI OSPITI DEL 28 APRILE

Ospite politico di Fabio Fazio di questa sera sarà la senatrice a vita Liliana Segre. Nel salotto di Che tempo che fa, nella puntata odierna, arriva un vero mostro sacro della musica italiana come Riccardo Cocciante che, otre a raccontarsi ai microfoni di Fabio Fazio, regalerà grandi emozioni al pubblico con le sue indimenticabili canzoni. Dopo l’eiminazione dalla Champions League e la conquista dell’ennesimo scudetto, a Che Tempo che fa, arriva per un’intervista inedita l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. Tra i protagonisti della puntata ci saranno anche l’attore comico e showman Enrico Brignano e Coez che presenterà in anteprima il singolo “Domenica”.

IL TAVOLO DI CHE TEMPO CHE FA DEL 28 APRILE

A seguire, ci sarà ‘immancabie appuntamento con Il Tavolo di Che tempo che fa con Gigi Marzullo, Orietta Berti, Enrico Bertolino e il Direttore e contemporaneamente Vicedirettore di Novella Bella, Nino Frassica. Al Tavolo, inoltre, ci saranno anche Teo Teocoli, Lucia Mascino nelle sale con il film “Ma cosa ci dice il cervello” con Paola Cortellesi, Sergio Muñiz, protagonista della commedia teatrale “Cuori scatenati”, Frankie hi-nrg mc che ha appena pubblicato il libro “Faccio la mia cosa”, in tutte le librerie dal 30 aprile, Eleonora Daniele, Paolo Brosio, Vincenzo Salemme e l’ex ciclista Claudio Chiappucci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA