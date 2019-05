Che tempo che fa/ Diretta e ospiti: Alec Baldwin e Alessia Marcuzzi

Domenica 5 maggio, alle 20.35 su Raiuno, torna l’appuntamento con Che tempo che fa. Il programma condotto da Fabio Fazio, affiancato dalla bellissima Filippa Lagerback e dalla simpatica e ironica Luciana Littizzetto, anche questa sera, avrà come ospiti grandi personaggi appartenenti al mondo della politica, dello sport, del cinema e della televisione italiana. Seduti alla scrivania, gli ospiti di Fabio Fazio ripercorreranno la propria carriera e racconteranno le utime avventure professionali. Quali saranno, dunque, gli ospiti di questa sera? Nela nuova puntata di Che tempo che fa arriverà un vero e proprio divo di Hollywood che, sicuramente, incollerà milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. Andiamo a scoprire, dunque, tutti gli ospiti.

CHE TEMPO CHE FA: GLI OSPITI DEL 4 MAGGIO

Alla scrivania di Che tempo che fa, questa sera, arriverà l’attore e produttore cinematografico statunitense, Alec Baldwin che, tuttavia, non sarà l’unico ospite della serata. Reduce dalla conduzione dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, arriverà anche Alessia Marcuzzi che, con il suo sorriso, replicherà anche alle critiche che le sono piovute addosso. La conduttrice de Le Iene Show, però, parlerà anche della propria vita privata avendo da pochi giorni festeggiato il 18esimo compleanno del figlio Tommaso. Ma non finisce qui. A Che tempo che fa, infatti, arriveranno anche Don Mattia Ferrari, giovane vicario parrocchiale di Nonantola che ha scelto di dedicarsi agli ultimi imbarcandosi sulla nave “Mare Jonio”; Roberto Saviano, Carlo Cottarelli, Ferruccio de Bortoli e una vera icona della musica italiana come Roberto Vecchioni.



IL TAVOLO DI CHE TEMPO CHE FA

A seguire ci sarà ‘Che Tempo Che Fa – Il Tavolo’ con Gigi Marzullo, Orietta Berti, Enrico Bertolino e il Direttore e contemporaneamente Vicedirettore di Novella Bella, Nino Frassica. Insieme a Fabio Fazio e agli ospiti fissi del Tavolo ci saranno Marina la Rosa, Enzo Miccio nel giorno del suo compleanno, Alba Parietti, Franco Oppini, Paolo Vallesi, che il 27 maggio scenderà in campo con la Nazionale Italiana Cantanti per la Partita del Cuore a Torino e, dal 13 maggio in libreria con l’autobiografia “la forza della (mia) vita”, Teo Teocoli, Vincenzo Salemme e Paolo Brosio.



