Chi l’ha visto? 11.30 non va in onda/ Perché? Al suo posto Caro Marziano

Chi l’ha visto? 11.30 non va in onda oggi, 1° maggio 2019, sugli schermi di Rai Tre. Da tempo ormai la trasmissione di Federica Sciarelli va in onda con un appuntamento quotidiano prima di pranzo, un’edizione che dura attorno ai 25 minuti ed espone i casi del giorno con grande attenzione. Il programma si muove sulla falsa riga di quanto accade nell’appuntamento serale, ovviamente con meno spunti di approfondimento. La trasmissione tornerà come sempre, da programmazione, domani ancora su Rai Tre alle ore 11.30. Come tutte le reti sono numerosi i programmi che saranno rinviati durante questa giornata di festa dei lavoratori. Staremo a vedere quale sarà la reazione del pubblico.

Chi l’ha visto? 11.30 perchè non va in onda: cosa al suo posto?

Caro Marziano andrà in onda al posto di Chi l’ha visto? 11.30. Si tratta di un programma televisivo che è stato condotto e diretto da Pif. Questo andò in onda per la prima volta sulla Rai nella primavera del 2007 ed è composto da 38 puntate da 15 minuti circa l’uno. Non sappiamo quale sarà l’episodio in questione e prima di questo vedremo uno splendido film. Su Rai Tre andrà in onda infatti “Sedotta e abbandonata” del 1964 diretto da Pietro Germi. Nel cast di questo troviamo una giovanissima Stefania Sandrelli oltre a Lando Buzzanca e molti altri interpreti dell’epoca.

