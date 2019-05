Chi l’ha visto? non va in onda/ Al suo posto il Concerto del Primo maggio

Chi l’ha visto? non va in onda oggi 1° maggio 2019 su Rai Tre. Il programma di approfondimento di Federica Sciarelli tornerà comunque la prossima settimana, ma durante la giornata dedicata alla festa dei lavoratori non sarà messo in onda per una decisione legata principalmente al palinsesto di programmazione. La Rai, così come Mediaset, in questa giornata ha deciso di mettere un po’ da parte gli appuntamenti abituali e come Chi l’ha visto? non andranno in onda La vita in diretta e nemmeno l’appuntamento pomeridiano sempre con Chi l’ha visto?. Su Mediaset invece non ci saranno Mattino 5 e Pomeriggio 5, mentre andrà regolarmente in onda stasera il programma Live – Non è la D’Urso che torna dopo una settimana di pausa legata alle festività di Pasqua.

Chi l’ha visto? non va in onda: ecco cosa andrà in onda

Cosa andrà in onda su Rai Tre stasera al posto di Chi l’ha visto? Sarà il momento del Concertone del primo maggio, che si prenderà tutto il palcoscenico della Rai e non solo. Saranno numerosi gli artisti che si presenteranno sul palcoscenico di Piazza San Giovanni in Roma come tutti gli anni, per celebrare la giornata dei lavoratori con lo spettacolo e la musica. C’è ovviamente grande attesa per tantissimi giovani artisti che si alterneranno sul palcoscenico. L’appuntamento con il programma di Federica Sciarelli tornerà in onda su Rai Tre tra una settimana quando sarà il momento nuovamente di approfondimenti legati alla cronaca nera.

