Chiara Canzian e Sandro si sposano/ La figlia di Red “Mancano 2 mesi, è tutto pronto”

Chiara Canzian, la figlia di Red dei Pooh, si sposerà fra due mesi con il suo fidanzato Sandro Cesolla. Oggi la coppia era ospite presso gli studi del programma di Rai Uno, “Storie Italiane”: «Le nozze arriveranno fra due mesi esatti – dice Chiara che nella vita è una nota chef vegana – il 22 giugno, abbiamo organizzato tutto, siamo pronti. Non pensavo fosse così complicato lo ammetto, ci sposiamo con il matrimonio civile». Sandro, il futuro sposo, fa sapere che i due non hanno mai convissuto, «è la prima volta. Ci sposeremo in collina, in provincia di Treviso, all’aperto». Il rapporto con il suocero va decisamente a gonfie vele: «Con Red ho un rapporto perfetto – prosegue Sandro – fin da subito c’è stata questa cosa. Qual è il suo difetto? Devo stare un attimino all’occhio perché sta guardando ma ovviamente come tutti ha qualche difetto. Ha un pregio e un difetto che sono due facce della stessa medaglia: è estremamente preciso, e in moltissime situazioni questo tende a metterti un attimo sull’attenti. Ma lavorativamente la sua precisione l’ha portato a diventare quello che è».

Red Canzian ha avuto un tumore nel 2015, e Chiara ricorda quel periodo così: «Papà ora sta benissimo. Io stavo ancora a Verona, avevo il ristorante lì, mi hanno chiamato e mi hanno detto “papà non sta tanto bene ma non preoccuparti”. Io ho comunque preso il primo treno e sono corsa da lui, sono stata la prima ad arrivare, poi dopo si è ripreso alla grande, è tornato super in forma». Sorpresa in studio quando arriva la telefonata dello stesso Red, visibilmente orgoglioso della figlia e del suo futuro marito: «Sandro è figlio di un amico che non c’è più – ammette l’ex Pooh – musicista, ho per lui un affetto non solo da futuro suocero ma anche da papà, è davvero un bravo ragazzo. Sono contento che si sposano, sono belli, fanno le cose col cuore, non guardano ai soldi e ai fronzoli, ma alle cose vere della vita. Questo è un bell’esempio, un esempio per bene nella sua semplicità».

