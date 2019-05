Chiara Dalessandro a Pomeriggio 5/ Video, giornata in Spa con Costantino Vitagliano

Barbara d’Urso ha mantenuto la promessa e ha regalato a Follettina Creation e Chiara Dalessandro, note star di Youtube, una giornata in Spa. Purtroppo Follettina non ha potuto esserci ed è per questo che la d’Urso ha deciso di mandare Chiara insieme a Costantino Vitagliano. Oggi sia lui che Chiara fanno parte del parterre di ospiti in studio a Pomeriggio 5. “Sei emozionata?” chiede la d’Urso alla Dalessandro, lei nega “No sono tranquilla, a mio agio!” Poi mostra al pubblico il video della nuova canzone di Follettina dove, però, non compare Chiara. La youtuber però spiega perché: “Dovevo esserci nel video di Follettina Creation ma era il compleanno di mia nipote e non ho potuto esimermi…”

CHIARA DALESSANDRO IN SPA CON COSTANTINO

Vanno così in onda le immagini di Chiara Dalessandro e Costantino Vitagliano in Spa, tra massaggi rilassanti e bagni in piscine calde (Clicca qui per il video). Tornati in studio a Pomeriggio 5, Barbara d’Urso lancia il consueto messaggio ad Antonio Ricci di Striscia La Notizia. “Anche questa settimana primi a i Nuovi Mostri”. Ma è proprio la Dalessandro a lanciargli un messaggio: “Chi più di me ti può regalare del trash? Quanto ne vuoi, col cuore!” Chiara tiene poi a fare una precisazione: “Voglio spezzare una lancia a favore di tutte le donne cicciottelle. – esordisce – Io sono andata apposta col due pezzi per mostrare alle donne che si complessano che non bisogna mai farsi dire chi siamo dagli altri”. Applausi in studio da parte di tutti per le sue parole.

© RIPRODUZIONE RISERVATA