Chiara Dalessandro chi è/ Video, regina trash di YouTube oggi al Grande Fratello 2019

Chiara Dalessandro al Grande Fratello 2019: Barbara d’Urso ha deciso di dare spazio ad un’icona del web, regina del trash su YouTube. Lo ha annunciato la stessa ragazza, che aveva partecipato tra l’altro a Pomeriggio 5 con l’amica Maria Grazia Catalano. E proprio tra il pubblico di Carmelita si era fatta notare, visto che la conduttrice le aveva dato più volte spazio nel corso del talk. Ora però c’è il reality, anche se Chiara Dalessandro non ha svelato i particolari della sua partecipazione: sarà una nuova concorrente o avrà un confronto con qualcuno all’interno della Casa più spiata d’Italia? «Allora raga tenetevi forte. Ho una notizia choc per voi. Domani (oggi, ndr) vi voglio tutti sintonizzati su Canale 5 a guardare il Grande Fratello. Io sarò al GF», ha rivelato nelle sue Instagram Stories. Dunque, Chiara Dalessandro non ha chiarito cosa farà, ma ha spiegato che si tratterà comunque di una cosa molto bella. E tra chi la segue in Rete, e in particolare sui social, c’è grande curiosità.

CHIARA DALESSANDRO AL GRANDE FRATELLO 2019

«Non vi posso dire che cosa farò. Sarà una cosa molto, molto bella», ha dichiarato Chiara Dalessandro su Instagram in merito alla sua partecipazione del Grande Fratello 2019. La nota YouTuber ha poi ringraziato la conduttrice per averle dato questa chance: «Grazie Barbara che mi hai voluto. Seguiteci tutti, sintonizzatevi, adoro. Sarò al Grande Fratello, non vedo l’ora». In ultimo, la regina del trash su YouTube ha mandato un saluto a Barbara d’Urso confermando l’appuntamento: «Barbarella un bacione. Ci vediamo al Grande Fratello, mi raccomando vi aspetto tutti». In attesa di vederla all’interno del reality, molti si interrogano sul suo “ruolo”. Cosa farà? L’ipotesi più accreditata è quella di un confronto con Alberico Lemme, noto farmacista che si è inventato una dieta particolare che potrebbe proporre proprio alla YouTuber a causa della sua corporatura importante, ma potrebbe essere coinvolta in qualche prova che vedrà protagonisti i concorrenti. Finora la diretta interessata non si è sbilanciata.

CHIARA DALESSANDRO, CHI È LA REGINA TRASH DI YOUTUBE

Chi ancora non conosce Chiara Dalessandro si starà chiedendo chi è. La 41enne milanese è una YouTuber diventata famosa sul web per i video che condivide sul suo canale dal 2015. In realtà ha aperto prima il suo canale, il 28 agosto del 2013, ma ha pubblicato il suo primo video il 31 gennaio del 2015. Ha cominciato con recensioni di prodotti di make up, video Haul, What’s in My Bag, Unboxing, Vlog e tanto altro. Uno dei primi video che ha raccolto un riscontro positivo si chiama “Parodia fatta da mia figlia su di me”, nel quale la figlia Sharon imita la madre. Il mondo del web dunque non “bacia” solo i belli. La stellina di YouTube Chiara Dalessandro trascorre le sue giornate mostrando gli acquisti di prodotti a basso costo in video lunghissimi, tra problemi familiari e vicende amorose. Spesso vittima di cyber bullismo, è infatti insultata con commenti pesanti per il suo aspetto fisico e i video no sense. Ci sono video infatti nei quali mangia cibo in quantità, mostrandosi mentre mastica, deglutisce e biascica parole a caso, ingozzandosi di pasta e junk food. Ma ci sono anche video in cui risponde agli haters, quelli a cui indirettamente risponde oggi entrando nella casa del Grande Fratello.





