Chiara Ferragni affitta Gardaland/ Un compleanno milionario? Ecco quanto è costato

Una settimana di festeggiamenti per il suo compleanno, così Fedez annuncia sui social che il party per il compleanno di Chiara Ferragni è solo agli inizi e quello che abbiamo visto in questi giorni non era niente in confronto a quello che sarebbe successo di lì a poco. Ma cosa di preciso? Tutto normale quando si tratta dei Ferragnez ma non per tutti coloro che hanno assistito alle loro storie che arrivavano direttamente da Gardaland. Ebbene sì, a quanto pare questa volta i due non hanno scelto di festeggiare il compleanno nel supermercato tra carrelli e frutta varia, ma solo affittando il famoso parco giochi ribattezzato Chiaraland per l’occasione. In particolare, i due hanno documentato il loro arrivo al parco ma non come due normali avventori ma con tanto di pullman pieno di amici al seguito.

TUTTI A CHIARALAND PER UN DIVERTENTE COMPLEANNO!

Chiara Ferragni ha compiuto 32 anni lo scorso 7 maggio ma i festeggiamenti sono andati avanti fino a questo fine settimana che si è appena concluso e che ha visto lei e il marito sulle giostre tra baci, battute e risate con tanti amici al seguito per i quali hanno affittato proprio questo pullman che da Milano li ha portati a Gardaland per la festa. I fortunati invitati, qualche decina, sono tornati bambini proprio insieme ai Ferragnez che hanno permesso loro di salire e scendere dalle attrazioni, godere (e ballare) di uno spettacolo ad hoc ma anche di consumare tutte le leccornie presenti nel parco da zucchero filato alle bibite, da panini ai marshmallow, come è possibile vedere da foto e video condivisi sui social. Dopo lo stupore iniziale, e la felicità dei fan, qualcuno ha iniziato a fare i conti in tasca alla Ferragni mettendo come somma di partenza 2.500 euro ai quali si devono aggiungere stravaganze, pullman, cibi, bevande e…l’extra per l’affitto dell’intero parco!

© RIPRODUZIONE RISERVATA