Chiara Ferragni hot/ La foto senza veli: “Una mamma può fare ciò che vuole!”

Ormai è cosa nota: Chiara Ferragni e Fedez non possono praticamente fare nulla senza finire nell’occhio del ciclone. La coppia più invidiata dello showbiz italiano si trova attualmente in vacanza, concedendosi dei rilassanti bagni al mare tra le acque cristalline della spiaggia di The Brando. Proprio l’imprenditrice digitale, ha voluto concedersi anche un selfie, facendo intuire di essere immersa in acqua completamente nuda. Ed infatti, dallo scatto emerge una parte del suo lato B, mentre si mostra sorridente e senza veli. La fotografia artistica, naturalmente, è stata sommersa dalle critiche di detrattori ed haters. Con i capelli raccolti in un particolare chignon, indossando un paio di occhiali alla moda, la moglie di Fedez si è mostrata nuda con le mani che coprono accuratamente le sue nudità. Questo non è bastato per rasserenare l’animo tormentato dei leoni da tastiera 2.0 che ormai, non perdono l’occasione di palesare il loro controverso punto di vista. Se da un lato alcuni utenti hanno apprezzato lo scatto elogiando il fisico perfetto di Chiara, altri hanno avuto modo di criticarla.

Chiara Ferragni hot, le foto nuda ma poi… risponde agli haters!

“Ma di che marca è il costume che non indossi? – si legge -, finalmente un costume che potrò acquistare anche io – e ancora -, sei proprio convinta di essere così bella? – e poi -, brava, hai fatto bene a non togliere gli occhiali da vista”. Questi solo alcuni dei commenti trovati sotto lo scatto che Chiara Ferragni ha postato sul suo account ufficiale di Instagram. Essendo molto popolare, la moglie di Fedez sa perfettamente quanto interesse possano suscitare le sue fotografie e proprio per questo motivo, sa sempre replicare a tono alle sterili critiche degli haters. La coppia inoltre, è stata accusata di avere deciso di partire per la Polinesia senza portare il piccolo Leone, rimasto a Milano e coccolatissimo da nonne e zii. Di fronte alle accuse e le cattiverie di certe persone, l’imprenditrice di moda si è sentita in dovere di replicare, palesando il suo chiaro punto di vista. I commenti che l’hanno maggiormente infastidita infatti, sono stati quelli che l’accusavano di essere una cattiva madre. “Una mamma può fare quello che vuole e non si deve mai scusare. Certe persone sono piene di odio”, ha affermato la Ferragni (come darle torto?).

Visualizza questo post su Instagram Swimwear off 🔞 Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: Apr 24, 2019 at 10:49 PDT





