CHIARA FERRAGNI INCINTA?/ Gli “indizi” di Fedez e Leone: c’è una nuova gravidanza?

Nuova gravidanza per Chiara Ferragni? La fashion blogger è di nuovo incinta? Fedez sarà di nuovo papà? Sono questi i quesiti che attanagliano in queste ore tutti i fan dei Ferragnez, che a dirla tutta non sembrano avere alcuna intenzione di mettere a tacere questi rumors e anzi sono i veri artefici di questo caos mediatico generato da un video che ha visto protagonista quello che – per ora – è il primo e unico figlio della coppia: Leone. Come sottolineato da Il Giornale è stato Fedez, su una Instragram Stories, a pubblicare un video in cui il piccolo Leone compie dei gesti particolari e degli strani movimenti con il corpo. Forse privi di senso compiuto secondo gli osservatori esterni ma non per papà Fedez, che ha commentato: “Nella cultura cinese si dice che quando un bambino fa così si prevede una gravidanza. Leo, mediamente, ne prevede una ogni tre ore. Cucciolata in arrivo. Auguri @chiaraferragni”.

CHIARA FERRAGNI INCINTA?

E poteva restare in silenzio mamma Chiara Ferragni dopo essere stata taggata da Fedez in persona? La risposta, ovviamente, è negativa, ma guai a pensare che la più famosa fashion blogger del Pianeta abbia fatto chiarezza. O meglio, di certo non è sembrata escludere la sua volontà di vivere una nuova maternità, almeno stando al commento pubblicato in risposta al post di Fedez con un “Cucciolo” seguito da tre cuori rosa. Indizio sul fatto che la prossima componente della famiglia Ferragnez sarà una bambina? Sorellina in arrivo per Leone? Questo purtroppo non siamo ancora in grado di dirlo. Siti, blog, giornali fervono per tentare di capire se quella di Fedez e Chiara Ferragni è una scia consapevole di indizi. Ora i due si trovano rispettivamente a Los Angeles e al Festival del Cinema di Cannes. Che la gravidanza sia stata già messa in cantiere?

