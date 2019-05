Chiara Ferragni, nuovo look a Cannes/ Foto: “è una parrucca, mi gioco la casa”

Sempre bella e in splendida forma, dopo aver festeggiato i 32 anni con un party decisamente insolito a Gardaland, Chiara Ferragni ha raggiunto Cannes dove, per la quinta volta, ha calcato il red carpet. Stavolta, però, ha deciso di stupire tutti sfoggiando un look nuovo e dalla svolta rock. La moglie di Fedez, infatti, ha deciso di rinnovare la propria immagine dicendo addio ai lunghi capelli e sfoggiando un taglio più corto. L’influencer più famosa del mondo ha optato per un caschetto biondo platino abbinato ad una gonna nera con spacco e corsetto glitterato. Rispetto agli outfit sfoggiati nelle precedenti edizioni del festival cinematografico, Chiara Ferragni ha deciso di non riproporre outfit romantici, ma di tirare fuori l’anima da rockstar. Il nuovo look, però, non è piaciuto a tutti. A far discutere, in particolare, è il nuovo taglio di capelli.

CHIARA FERRAGNI, I FAN BOCCIANO IL NUOVO LOOK: “SEMBRA UNA PARRUCCA”

Chiara Ferragni detta legge quando deve lanciare nuove tendenze, ma il taglio di capelli che ha sfoggiato sul red carpet del Festival di Cannes sta dividendo i fans. Da una parte c’è chi approva a sceta e, da’atra, c’è chi pensa che i caschetto biondo patino non e doni affatto a punto da far pensare ad una parrucca. “E’ una parrucca, mi gioco la casa“, scrive una ragazza mentre altri aggiungono – “speriamo sia solo un’orrenda parrucca”, “Sembri la mia Barbie dopo che le ho tagliato personalmente i capelli”, “Sarò fuori dal coro.. viso e vestito bellissimo ma quei capelli non si possono vedere!!”. Sono davvero tanti i commenti di questo genere: Chiara Ferragni, nelle prossime ore, risponderà a chi ha bocciato il nuovo look?





