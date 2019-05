Ciao Darwin 2019, incidente rulli/ Caduta del concorrente, il Genodrome ci sarà?

Ciao Darwin 2019 torna con una nuova puntata venerdì 10 maggio, ma le polemiche su quanto accaduto nelle passate settimane sembrano ancora non placarsi del tutto. Il riferimento è ovviamente al drammatico incidente sui rulli avvenuto nel corso delle battute finali della prova del Genodrome e nella quale il concorrente Gabriele Marchetti ha riportato lesioni tali da rischiare seriamente la paralisi. La puntata del 3 maggio scorso è stata esattamente quella dell’infortunio ma la caduta di Marchetti è stata tagliata ad arte sebbene il resto del gioco non abbia subito ulteriori censure. Nonostante il grave accaduto, dunque, la produzione ha comunque deciso di mandare in onda la puntata incriminata, ovvero quella che ha visto la sfida “Finti Giovani contro Nati Vecchi”, durante la quale il concorrente ha subito il terribile infortunio. La puntata dell’incidente era stata registrata lo scorso 17 aprile, come rammenta Tpi.it. Dopo lo stop per la pausa festiva, l’attenzione dei telespettatori si era concentrata proprio sull’appuntamento che avrebbe visto il malcapitato concorrente protagonista della rovinosa caduta. Gli stessi spettatori però, si sono ben presto accorti che in realtà la partecipazione di Marchetti non è stata trasmessa integralmente. Il momento preciso in cui il 54enne cade dai rulli, infatti, è stato accuratamente tagliato e l’uomo – precedentemente inquadrato in modo nitido nelle prime fasi del Genodrome – scompare dalla visuale.

CIAO DARWIN 2019, INCIDENTE RULLI: PROVA GENODROME SOTTO ACCUSA

La scena tagliata della caduta di Gabriele Marchetti nel corso della prova dei rulli a Ciao Darwin ha ovviamente contribuito a scatenare ancora una volta ulteriori polemiche soprattutto sui social. In tanti hanno ravvisato una mancanza di rispetto nei confronti dell’uomo nonostante il momento non sia stato trasmesso. Contestata aspramente la decisione della produzione, sebbene il commento iniziale del padrone di casa, Paolo Bonolis, che aveva invitato gli spettatori a dare ascolto solo alle notizie ufficiali. Dopo l’incidente a Ciao Darwin, i rulli sono finiti sotto sequestro per via delle indagini avviate dalla procura di Roma e Mediaset ha già comunicato che la pericolosa prova verrà eliminata dal programma. Ci si domanda tuttavia se nella puntata di questo venerdì 10 maggio assisteremo nuovamente alla difficile e coraggiosa prova alla quale i concorrenti dell’ottava edizione di Ciao Darwin sono chiamati a cimentarsi oppure no. Ebbene, il programma condotto da Paolo Bonolis dovrà prepararsi a nuove possibili critiche dal momento che, secondo le indiscrezioni, comparirà ancora nella puntata di questo venerdì che vedrà la sfida “Juventini contro tutti”, registrata prima dell’incidente ma slittata per evitare la concomitanza con il derby Juventus-Torino dello scorso 3 maggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA