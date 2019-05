Ciao Darwin 2019, tifosi della Juve vs tutti gli altri/ Madre Natura e diretta: capitani Mughini e Auriemma

CIAO DARWIN 2019 TIFOSI DELLA JUVENTUS VS TUTTI GLI ALTRI

Venerdì 10 maggio, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con Ciao Darwin 2019 che, dopo la sospensione e l’incidente di un concorrente durante il gioco dei rulli, è tornato in onda la settimana scorsa con la puntata dedicata alla sfida tra Nati Vecchi e Finti Giovani e che ha incollato davanti ai teleschermi 3.981.000 spettatori pari al 20.6% di share. Giunta all’ottava edizione, la trasmissione condotta da Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti, continua ad appassionare il pubblico nonostante le polemiche scaturite dall’incidente in seguito al quale un concorrente rischia la paralisi. Ogni settimana, infatti, la trasmissione di canale 5 vince la sfida degli ascolti con La Corrida regalando ai telespettatori divertimento e una serata spensierata.

GIAMPIERO MUGHINI E RAFFAELE AURIEMMA CAPITANI DI CIAO DARWIN 2019

L’ottava puntata di Ciao Darwin 2019 sarà dedicato ad una delle sfide più attese dagli sportivi ovvero quella tra i Tifosi della Juventus e i Tifosi di tutte le altre squadre. La puntata di questa sera, in realtà, sarebbe dovuta andare in onda già la settimana scorsa quando, però, la produzione del programma e Mediaset hanno deciso di trasmetterne un’altra e di rinviare la puntata in programma questa sera. Come ogni settimana, le due squadre, saranno capitanate da due personaggi famosi. Questa sera ci saranno due grandi tifosi. A rappresentare il popolo della Juventus sarà Giampiero Mughini, spesso ospite di trasmissioni sportive per difendere i colori della Vecchia Signora. Il rappresentante dei tifosi delle altre squadre, invece, sarà Raffaele Auriemma, tifoso e telecronista di parte per il Napoli.

CHI È MADRE NATURA CIAO DARWIN 2019

Alba Vejseli, modella di 23 anni, per metà albanese e per metà greca, è stata la Madre Natura della scorsa puntata di Ciao Darwin 2019 ottenendo un grandissimo successo. Grande attesa per la nuova splendida depositaria del meccanismo della casualità scelta per questa puntata. Sarà proprio Madre Natura a decidere chi, tra i componenti di ciascusa squadra, dovrà affrontare le diverse prove. Anche questa sera, i concorrenti dovranno affrontare l’amatissima Macchina del tempo, trovandosi in una reatà storica diversa da quella attuale. Ci sarà, poi, la Prova coraggio mentre la più attesa è sicuramente la sfilata durante la quale i concorrenti sfoggeranno la propria bellezza. Come ogni settimana, la puntata si concluderà con il gioco dei cilindroni che decreterà la squadra vincitrice.



© RIPRODUZIONE RISERVATA