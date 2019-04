Ciao Darwin 8, incidente rulli choc/ Parla concorrente “ci hanno chiesto di tacere”

In questi giorni si è detto tanto di quanto accaduto a Ciao Darwin 8 e dell’incidente choc nella prova dei rulli del Genodrome, ora messi sotto sequestro dalla procura. Il concorrente Gabriele Marchetti, dopo una disastrosa caduta, era stato ricoverato dopo lo schiacciamento di due vertebre che lo avevano messo a rischio paralisi. L’uomo, secondo le parole del cugino, risulta ancora bloccato dal collo in giù, nonostante i flebili segnali che avevano lasciato qualche speranza. La puntata dell’infortunio che vede i due schieramenti Tifosi della Juve vs Tutti gli Altri andrà in onda il prossimo 3 maggio ma non è ancora del tutto chiaro se la prova in questione sarà o meno tagliata in fase di montaggio. Intanto, una delle concorrenti che hanno preso parte alla puntata, Emanuela Fiano, contattata da FanPage ha reso alcuni dettagli in più rispetto all’incidente spiegando cosa è davvero accaduto durante la drammatica prova dei rulli. “Al gioco dei rulli, un primo ragazzo è passato al volo. Un secondo è caduto, pare si sia fatto un po’ male ma nulla di grave. Poi è andato Gabriele, che è caduto in modo rovinoso. Cascato proprio male. Vista da lì, era molto brutta. Ci siamo accorti che lo portavano su dei sommozzatori e abbiamo notato che non si muoveva”, ha spiegato la concorrente. Nei primi momenti tutti hanno manifestato grande preoccupazione: “Ci diceva che non riusciva a muoversi e non riusciva a respirare”, ha aggiunto. Quindi il trasporto in ambulanza al Pertini di Tivoli.

CIAO DARWIN 8 INCIDENTE RULLI CHOC: COSA È SUCCESSO

Secondo quanto raccontato dalla concorrente di Ciao Darwin 8 in riferimento alla caduta di Gabriele nella prova dei rulli, “i soccorsi sono stati immediati”. Dopo l’accaduto, coloro che avevano preso parte alla prova del Genodrome sono stati messi al riparo, al caldo in un container. A detta della concorrente, la produzione avrebbe poi detto loro di tacere sull’incidente per non spaventare chi avrebbe dovuto registrare la prova successivamente. “Ci hanno rassicurato e ci hanno chiesto di non parlare con gli altri concorrenti al fine di non spaventarli”, ha aggiunto la donna che però oggi si sente molto in colpa “di non aver avvisato gli altri, perché poteva succedere qualcosa anche a loro”. Prima di iniziare la priva, ai concorrenti sono stati dati degli avvisi su come comportarsi. Tuttavia, la concorrente ha maturato grande preoccupazione: “Questi rulli sono tosti, non sono morbidi. Lo spazio tra un rullo e l’altro è fatto e pensato per far cadere la persona, ma la piscina non è molto alta”, ha spiegato. Forse, dice oggi, Gabriele potrebbe essere caduto sul fondo, “ma queste considerazioni le abbiamo fatte solo dopo”. Quindi ha chiosato: “Il gioco dei rulli è pericoloso perché arrivi stanco, zuppo e sporco da altre prove”.

