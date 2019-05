Ciao Darwin 2019, Tifosi Della Juve vs Tutti Gli Altri/ Madre Natura e diretta: capitani Mughini e Auriemma

CIAO DARWIN 2019: TIFOSI DELLA JUVENTUS CONTRO TUTTI GLI ALTRI

La settima puntata di Ciao Darwin 2019 sarà dedicata ad una delle sfide più attese dal pubblico della trasmissione di canale 5. A sfidarsi, infatti, saranno i Tifosi della Juventus contro i Tifosi di tutte le altre squadre. Capitano dei tifosi della Vecchia Signora sarà uno dei tifosi bianconeri più famosi, spesso ospite nelle varie trasmissioni televisive ovvero Giampiero Mughini, pronto a difendere i colori della propria squadra del cuore in tutti i modi. Il capitano dei Tifosi di tutte le atre squadre, invece, sarà il tifoso del Napoli, Raffaele Auriemma. La scelta è così ricaduta sul tifoso della squadra, protagonista delle sfide scudetto contro la Juventus degli utimi anni. Sarà, dunque, una sfida avvincente quella di questa sera.

L’INCIDENTE DEI RULLI CHE HA COINVOLTO GABRIELE MARCHETTI: COME CAMBIA IL GENODROME DI CIAO DARWIN?

Venerdì 3 maggio, in prima serata su canale 5, va in onda la settima puntata di Ciao Darwin 2019. Paolo Bonolis e Luca Laurenti tornano in onda dopo il clamore mediatico scatenato dall’incidente che ha coinvolto Gabriele Marchetti, il concorrente che ora è a rischio paralisi e che ha portato all’apertura di un’inchiesta da parte della Procura di Roma e al sequestro del macchinario dei rulli. La trasmissione di canale 5, giunta all’ottava edizione, torna in onda dopo lo stop del 26 aprile anche se non si sa se il gioco dei rulli sarà trasmesso nella puntata odierna. La puntata odierna è stata registrata prima che si diffondesse la notizia dell’incidente. In attesa di scoprire se Paolo Bonolis commenterà l’incidente, Il Messaggero fa sapere che Gabriele Marchetti è stato trasferito presso l’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico della Fondazione Santa Lucia, dove inizierà la sua terapia.

CHI È MADRE NATURA SETTIMA PUNTATA CIAO DARWIN 2019?

I componenti delle due formazioni dovranno sicuramente affrontare la prova della macchina del tempo, della prova coraggio e soprattutto le due sfide finali dedicate alla sfiata e ai cilindroni. Il destino di ciascun concorrente sarà, come sempre, affidato alle mani fatate di Madre Natura. Dopo l’italiana Sara Croce, a chi sarà affidato il destino dei concorrenti? Sarà un’altra italiana o Madre Natura tornerà ad essere straniera? Sarà mora, bionda, rossa o castana? Per scoprirlo sarà necessario aspettare l’inizio della puntata. Per il momento, infatti, non ci sono anticipazioni sul nome di Madre Natura.



© RIPRODUZIONE RISERVATA