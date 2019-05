Claudia Zanella ex moglie Fausto Brizzi/ Dall’incubo al fidanzato Luigi Cesolini

CLAUDIA ZANELLA, EX MOGLIE DI FAUSTO BRIZZI: ECCO PERCHÈ È FINITA

Claudia Zanella ha pagato caro le accuse rivolte all’ex marito Fausto Brizzi, da cui ha deciso poi di separarsi mettendo al centro di tutto la loro figlia, Penelope Nina, che ama follemente. Prima dello scoppio dello scandalo però la loro relazione andava a gonfie vele e quanto accaduto ha provocato invece una frattura insanabile. Non ha mai creduto a quanto affermato dalle tante attrici sul regista e sulle presunte molestie, ma l’atmosfera era così satura che la crisi in atto non era risolvibile fra le mura domestiche. “Con l’analisi ho imparato a scindere vita e lavoro”, racconta la Zanella al settimanale Vanity Fair, affermando che non si sarebbe fermata per il solo tradimento subito. Anzi, la terapia le ha permesso di affrontare la vita con una maggiore consapevolezza e capacità di riflessione: se lo scandalo non fosse stato pubblico e si fosse trattato solo di ‘corna’, forse il suo matrimonio sarebbe sopravvissuto. Di quanto accaduto a Claudia Zanella ed al marito ne parlerà Giorgia Wurth a Verissimo, nella puntata di oggi, sabato 4 maggio 2019. Entrambe hanno amato lo stesso uomo, anche se in tempi diversi, e lo hanno sempre difeso a spada tratta. Archiviate le accuse, il matrimonio del regista non ha trovato un nuovo trampolino di lancio. Anzi, lei ha trovato un nuovo amore grazie all’incontro fatale con l’istruttore sportivo Luigi Cesolini. “In quello sguardo mi sono sentita al sicuro”, rivela al settimanale parlando di quello incontro di occhi affamati, concluso poi con la decisione da parte di entrambi di iniziare una relazione a due.

LE ACCUSE NEI CONFRONTI DI CLAUDIA ZANELLA

Claudia Zanella ha subito la stessa sorte dell’ex marito Fausto Brizzi e non solo per aver preso le sue difese. A parlare di alcuni presunti affari illeciti sulla coppia è Tania Sanchez Diaz, che dopo aver distrutto la testimonianza di Alessandra Bassi, una delle tre attici che hanno accusato Brizzi di molestie, ha puntato il dito anche contro la Zanella. Intervistata da Le Iene, la ragazza di Bilbao ha negato poi qualsiasi cosa, persino la sua conoscenza con Claudia. Quest’ultima invece ha confermato a Il Corriere della Sera di essere entrata in contatto con la 27enne tramite Alessandro Rosica, che a sua volta le ha fatto sapere della testimonianza della Sanchez. “Assurdo passare da moglie tradita a procacciatrice di testimoni”, ha detto al quotidiano. Rosica conferma a Le Iene di non aver ricevuto dei soldi dall’ex moglie di Brizzi, ma di non escludere che la possibilità si potrebbe verificare quando le acque si saranno calmate. Dal canto suo Claudia Zanella nega tutto: nessuna somma di denaro versata a Rosica oppure alla Sanchez. Per Davide Parenti, autore de Le Iene, è chiaro che il soggetto in questione sia un truffatore, anche piuttosto noto. E visto che non si parla in modo assoluto di una colpevolezza di Claudia, l’unica spiegazione per la presenza di questo individuo è da ricercare nella truffa organizzata da solo, in cui l’ex moglie di Brizzi sarebbe caduta senza rendersene conto e quindi totalmente in buona fede diventando tristemente, una volta di più, parte lesa. Clicca qui per guardare il video de Le Iene su Claudia Zanella e Alessandro Rosico

