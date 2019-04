Clizia Fornasier/ Autrice del libro “È il suono delle onde che resta” (Verissimo)

Clizia Fornasier torna a Verissimo dopo la nascita del suo secondogenito. Legata sentimentalmente ad Attilio fontana, l’attrice ha oggi due figli, il piccolo Blu, nato nel 2016, e Mercuzio, nato lo scorso febbraio. In una recente intervista concessa a Detto Fatto, la Fornasier ha spiegato anche i motivi per i quali ha scelto di dare ai suoi figli due nomi così particolari, rivelando che “Blu si chiama Blu e poi l’abbiamo battezzato come Francesco Pio”, mentre Mercuzio deve il suo nome al “personaggio della drammaturgia preferito dal mio compagno”. La Fornasier ha ammesso inoltre di aver cercato dei nomi insoliti proprio per proseguire una tradizione di famiglia: “Io sono Clizia e devo dire che mi ha fortificata negli anni dell’infanzia”, ma non nasconde di aver scelto di chiamare il suo primogenito Pio dopo essersi salvata da un incidente che nel 2016 ha messo a repentaglio la sua vita, quella del suo compagno e del bambino che portava in grembo. “C’è stato questo urto frontale – ha rivelato la Fornasier – Ma nel momento in cui c’è stato, il portafoglio del mio ragazzo si è aperto ed è uscita l’immagine di padre Pio da ragazzo”.

Il libro “È il suono delle onde che resta”

Lo scorso 4 aprile Clizia Fornasier ha pubblicato il sui primo libro dal titolo “È il suono delle onde che resta”, edito da Harper Collins. Della sua prima opera letteraria l’attrice parlerà oggi pomeriggio a Verissimo, dove svelerà ogni dettaglio di quel sogno nel cassetto oggi diventato una realtà. “Caro libro mio, creatura mia, ti ho dedicato notti di stesura e riscrittura, lacrime di emozione e tu hai accolto i miei languori e le mie tante me, quelle rugose e aspre”, si legge in un post condiviso dall’attrice sul suo profilo social. “Scrivo da sempre ma solo tu mi hai convinta che dovevo arrivare fino alla fine. Fino alla fine di te – ha aggiunto poi l’attrice – che dovevi raccontare qualcosa che ancora non c’era”. Per lei anche l’augurio del suo compagno Attilio Fontana, che ha affidato ai social il suo messaggio d’amore: -“Orgoglioso di te e fortunato perché ero presente quando dalla tua mente unica e a colori è uscita questa storia meravigliosa, una storia, finalmente, capace di entrare nel Cuore dritta come una lancia”.

“Scrivo da sempre”

Clizia Fornasier ha recentemente presentato il suo libro “È il suono delle onde che resta” in una serie di appuntamenti con i lettori. Nel corso dell’incontro presso il Mondadori Bookstore di Genzano di Roma, la scrittrice e attrice ha risposto alle domande dei presenti, spiegando da cosa sia nata la sua passione per la scrittura. “In realtà io scrivo da sempre – ha rivelato la Fornasier raggiunta da Rocco Della Corte per Castellinotizie.it – ricordo che la prima parola da me scritta era “Sole”, con la esse al contrario, e avevo tre anni. Non ho mai smesso, sono sempre andata a letto pensando a cosa avrei scritto il giorno dopo”. Un volto nuovo, quello che mostra oggi Clizia Fornasier, fino a oggi nota a tutti per i suoi ruoli da attrice. Lei, però, assicura che la sua passione per la scrittura ha radici molto antiche e che questa particolare attitudine l’ha accompagnata negli anni “più di qualsiasi altra forma di espressione”.



