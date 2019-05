Colpevole di innocenza/ Su Rete 4 il film con Ashley Judd (oggi, 8 maggio 2019)

Colpevole di innocenza arricchisce la prima serata dell’8 maggio di Rete 4. La pellicola vanta di un cast di primo livello, considerando che tra gli attori spiccano una Ashley Judd all’epoca reduce dal successo de “Il collezionista” e il già allora molto famoso e apprezzato Tommy Lee Jones. La pellicola, uscita nelle sale americane nel lontano 1999, è stata diretta da Bruce Beresford, noto per aver diretto anche pellicole come “Difesa ad oltranza”. La sceneggiatura di quello che ancora oggi è considerato un buon film nel proprio genere è merito delle menti di David Weisberg e Douglas Cook. Per quanto riguarda gli attori che hanno preso parte al film, questa è stata la prima e unica pellicola in cui Ashley Judd e Tommy Lee Jones, premio Oscar 5 anni prima per il film “Il Fuggitivo”, hanno avuto modo di recitare insieme. Ma ora scopriamo insieme la trama di questo film che in Italia è uscito nei cinema un anno dopo la sua produzione.

Colpevole di innocenza, la trama del film

Andiamo a dare un’occhiata alla trama di Colpevole di innocenza. Nick e Elizabeth, interpretati rispettivamente da Bruce Greenwood e da Ashley Judd, sono sposati e genitori di un bel bambino di 4 anni. La loro vita trascorre tranquilla e senza problemi. Un giorno Elizabeth vuole fare un giro in barca e riesce a convincere il marito ad accontentarla. Nick sceglie di prendere una barca a vela a noleggio per poter passare due giorni insieme, lontani dallo stress della vita quotidiana. Tuttavia quello che doveva essere un momento di puro relax si trasforma improvvisamente in un incubo per Elizabeth. Nel bel mezzo della notte la donna si sveglia e nel letto c’è una gigantesca macchia di sangue e poco distante un coltello insanguinato. La donna viene arrestata con l’accusa di aver ucciso il marito e averne fatto sparire il corpo. Il processo si svolge velocemente e alla fine arriva la condanna a diversi anni di carcere. Prima di entrare in carcere chiede ad Angela, una sua cara amica, di prendersi cura del figlio. Inizialmente l’amica porta spesso il piccolo a trovare la madre, ma dall’oggi al domani sparisce nel nulla con il bambino. Elizabeth riesce in modo rocambolesco a scoprire che la donna si è trasferita a San Francisco e a trovare il numero di telefono della sua nuova abitazione. Ed è proprio nel corso di una telefonata con la donna che sente il figlio dire la parola “papà”. A quel punto ad Elizabeth è chiaro che il marito è ancora vivo e che è stata vittima di una diabolica macchinazione. A questo punto esce dal carcere prima della fine della condanna, grazie alla confessione di aver effettivamente ucciso il marito e va in una casa-famiglia gestita da Travis Lehman, un ex poliziotto. Sarà anche grazie al suo aiuto che riuscirà a rintracciare il marito, dimostrare la propria innocenza e riabbracciare il figlio.

