Come un gatto in tangenziale/ Video su Canale 5 film con Paola Cortellesi (21 maggio)

Come un gatto in tangenziale sarà trasmesso su Canale 5 poggi, 21 maggio, a partire dalle ore 21:35. Si tratta di una pellicola italiana realizzata nel 2017 per la regia di Riccardo Milani dalla casa cinematografica Wildside in collaborazione con Sky Cinema mentre la distribuzione nelle sale cinematografiche e soprattutto nel mercato dell’home video è stata curata dalla Vision Distribution. Il soggetto è stato scritto dallo stesso regista in collaborazione con la principale interprete Paola Cortellesi, Furio Andreotti e Giulia Calenda i quali si sono anche occupati della stesura della sceneggiatura. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Andrea Guerra il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Saverio Guarna mentre il montaggio è stato eseguito da Patrizia Ceresani in con lavorazione con Francesco Renda. Nel cast della pellicola oltre alla già citata Paola Cortellesi figurano Antonio Albanese Sonia Bergamasco, Luca Angeletti, Antonio D’Ausilio, Claudio Amendola e Franca Leosini.

Clicca qui per il trailer

Come un gatto in tangenziale, la trama del film

Andiamo a dare un’occhiata alla trama di Come un gatto in tangenziale. Giovanni è il responsabile di un’associazione che per conto del Parlamento Europeo sta portando avanti un importante studio sulle periferie italiane in maniera tale da valutare se vi siano persone in difficoltà economica che potrebbero usufruire di fondi per aprire attività grazie alle quali poter vivere in maniera decorosa. Tuttavia dopo aver effettuato alcuni riscontri nella periferia romana viene a sapere che la propria figlia di 13 anni di nome Agnese sta portando avanti una relazione con un ragazzo della stessa età di nome Alessio che per l’appunto vive in un contesto periferico romano. Preoccupato dalla cosa ed in particolar modo per la differenza sociale esistente tra loro Giovanni inizia a seguire la propria figlia e soprattutto il proprio fidanzato per scoprire maggiori informazioni sul contesto ambientale dove vive e soprattutto sulla sua famiglia che si dimostra essere abbastanza complessa. Infatti la mamma Monica lo sta tirando su il ragazzo tra mille difficoltà in quanto il marito Sergio è costantemente in carcere per lesioni e furti di vario genere mentre le sue sorelle sono a loro volta delle incallite ladre che trascorrono gran parte delle proprie giornate seguendo programmi televisivi. Giovanni e Monica si trovano d’accordo che la relazione tra i loro figli sia assolutamente impossibile. Di comune accordo cercano svariate tipologie di trovate per riuscire a convincere i due ragazzi a lasciarsi. Nonostante i loro tentativi i due perseverano nella loro relazione sentimentale inducendo i rispettivi genitori a doversi frequentare. Tutto sembra andare nel migliore dei modi fino a che non fa ritorno nella famiglia di Giovanni la ex moglie Luce che da alcuni anni si era trasferito in Francia e soprattutto Sergio che giovandosi di un indulto è riuscito ad uscire di carcere. Tra mille difficoltà e soprattutto tra continue discussioni non solo Agnese ed Alessio capiranno di essere effettivamente innamorati ma lo stesso varrà anche per Giovanni è la stessa Monica per un finale assolutamente sorprendente.

Il trailer del film “Come un gatto in tangenziale”





© RIPRODUZIONE RISERVATA