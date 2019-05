CONCERTO PRIMO MAGGIO TARANTO 2019/ Diretta streaming, scaletta segreta: ecco perché

Dici Concerto del Primo Maggio e pensi al “Concertone” di Roma, ma negli ultimi anni anche Taranto si è regalata una bella tradizione, quella di un maxi-concerto per celebrare la Festa del Lavoro all’insegna dell’allegria e della riflessione. Così a partire dalle 14 di oggi l’appuntamento è nel Parco Archeologico delle Mura Greche, dove l’ingresso ovviamente sarà libero e per questo motivo è consigliabile arrivare con largo anticipo se si vuole avere la possibilità di vedere da vicino gli artisti che sfileranno sul palco. Così come accade dalla prima edizione del Concerto del Primo Maggio di Taranto, gli organizzatori dell’evento, ovvero Diodato, Roy Paci e Michele Riondino gusteranno il concerto da dietro le quinte. Lo spettacolo sarà condotto invece dalla giornalista Valentina Petrini, dalla presentatrice Valentina Correani e dall’attore Andrea Rivera.

SCALETTA DEL CONCERTO PRIMO MAGGIO TARANTO 2019 ANCORA SCONOSCIUTA

Ma come per ogni concerto che si rispetti, ancora di più se si tratta di un concerto come quello del Primo Maggio che raggruppa dunque artisti di diversa provenienza, la grande curiosità del pubblico è relativa alla scaletta delle esibizioni. La precisa scelta degli organizzatori, però, è andata in senso opposto: la scaletta del Concerto non è stata infatti né preparata né diffusa. Una decisione che avrà l’obiettivo di alimentare l’attesa del pubblico presente, costretto a prestare attenzione ad ogni momento dello show, che proseguirà fino alla mezzanotte, per controllare che il proprio artista preferito non faccia capolino all’improvviso (e senza preavviso). Ma c’è anche un altro ragionamento dietro questa scelta insolita degli organizzatori: come sottolineato da Sky, sembra infatti che possano verificarsi anche delle incursioni per così dire “dell’ultimo minuto”.

CANTANTI E OSPITI AL CONCERTO PRIMO MAGGIO TARANTO 2019

Se è vero che non è possibile conoscere la scaletta delle esibizioni del Concerto del Primo Maggio di Taranto, questo non vuol dire che non sia possibile sapere chi si esibirà sul palco. L’elenco dei partecipanti, infatti, è stato diffuso, ovviamente in rigoroso ordine alfabetico. Si tratta di Alessandro “Asso” Stefana, Andrea Laszlo De Simone, Bobo Rondelli, Bugo, Colle der fomento, Cor Veleno, Daniele Sepe, Dimartino, Elio, Epo, Istituto Italiano di Cumbia, Malika Ayane, Mama Marjas, Maria Antonietta, Max Gazzè, Sick Tamburo, Terraross, The Winstons, Tre Allegri Ragazzi Morti e Vinicio Capossela. Durante il concerto non ci sarà soltanto musica, ma spazio anche per la riflessione. In questo senso è stata annunciata la presenza di Ilaria Cucchi e quella del padre di Lorenzo Orsetti, il giovane ucciso in Siria dall’Isis, dove si trovava per combattere insieme ai curdi.

INFO STREAMING E DIRETTA TV: COME VEDERE IL CONCERTO 1 MAGGIO DI TARANTO

La diretta tv, in esclusiva nazionale, è trasmessa dalle emittenti locali Canale 85 e Antenna Sud (canale 13) del digitale terrestre oltre che in streaming sui canali Facebook delle rispettive emittenti e su www.canale85.it o www.antennasud.com.



© RIPRODUZIONE RISERVATA