Conte che squadra allenerà?/ Video Le Iene, Macchina della verità: “Vado…”

E se fossero Stefano Corti e Alessandro Onnis a svelare il futuro di Antonio Conte? Le Iene sono andate dall’ex commissario tecnico della nazionale per cercare di capire quale sarà il suo futuro in un servizio che andrà in onda domani, 7 maggio 2019, su Italia 1. I due sottoporranno il salentino alla macchina della verità, mettendolo difronte a domande scomode. Partiranno su argomenti piccanti come un eventuale tradimento alla moglie o un rapporto avvenuto allo stadio, domande alle quali per entrambe arriva una risposta negativa da Conte. Sul suo futuro poi ammette che al 60% allenerà in Italia. Quando gli si chiede chi sono i calciatori più forti che ha allenato il mister non ha dubbi a fare i nomi di Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini, Andrea Pirlo e N’Golo Kantè. Si tocca poi il tasto dolente delle scelte, su quella in cui deve preferire uno tra Roberto Baggio e Alessandro Del Piero il tecnico però non decide di sbilanciarsi.

Conte svela il futuro alle Iene: Milan, Juve, Roma e Inter tutti lo vogliono

Antonio Conte è il tecnico più ricercato sul calciomercato, con voci che riguardano tutti i top club del nostro paese. La Juventus starebbe pensando a lui per riprovare l’assalto alla Champions League in caso di addio di Massimiliano Allegri. Il Milan e l’Inter invece vorrebbero rilanciarsi con il tecnico salentino, provando a rivincere uno Scudetto che manca da troppo tempo spezzando proprio l’egemonia dei bianconeri. La Roma poi è in un momento di grande confusione e sicuramente ha bisogno di una guida seria e preparata per far fronte a una stagione che potrebbe anche vederla fuori dalle coppe europee. Tutti hanno un motivo per volerlo, ma alla fine a scegliere sarà lui e chissà che Stefano Corti e Alessandro Onnis de Le Iene non siano stati in grado di strapparli qualcosa più di quanto possiamo ammirare nelle anticipazioni.

Il video di anticipazioni





© RIPRODUZIONE RISERVATA