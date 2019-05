Coppi, Chi è il fidanzato fantasma di Barbara d’Urso?/ “Ecco il mio Mark Caltagirone”

Barbara d’Urso: “Anche io ho avuto un fidanzato fantasma”

Tutto è pronto per una nuova puntata di Live Non è la d’Urso in cui la stessa conduttrice avrà importanti rivelazioni da fare visto che Barbara d’Urso ha ammesso di aver scoperto di avere avuto anche lei un fidanzato fantasma. Lei stessa ha annunciato:”Mercoledì sera però sentire un’intervista con dei dettagli talmente incredibili, che vi si accapponerà la pelle” dice Carmelita lanciando una notizia choc: ” vi dico solo che ho scoperto anche io di avere un fidanzato fantasma, che ha lo stesso cognome dell’ipotetico fidanzato di Signorini e della Varone e del marito della Michelazzo. Ripeto, anche io ho scoperto di avere il mio Mark Caltagirone, ma capirete tutto a Live Non è la d’Urso”. Si preannuncia una puntata imperdibile quella di mercoledì 22 maggio di Live – Non è la D’Urso per tutti gli amanti del trash e di questa buffonata mediatica che sembrerebbe finalmente giungere alla sua conclusione. La più grande truffa del gossip, come l’ha definita giustamente Dagospia è giunta ad un punto di svolta: dopo Eliana Michelazzo, Pamela Prati confesserà di aver mentito?

La truffa dei “Coppi” e di Mark Caltagirone

La truffa del gossip sembrerebbe essere arrivata ad un punto di non ritorno. Eliana Michelazzo, la moglie di Simone Coppi ha confessato che è tutto una bufala. Non esiste alcun Simone Coppi, come non esiste alcun Lorenzo Coppi e David Lorenzo Coppi: sono tutti nomi di fantasia. Si allunga così la lista dei vip presi in giro dall’agenzia AICOS diretta da Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, la stessa agenzia che starebbe dietro il caso mediatico Pamela Prati e Mark Caltagirone. A svuotare il sacco a sorpresa è stata proprio la titolare Eliana Michelazzo che, a Live – Non è la D’Urso, è pronta a dire la sua verità. Ad annunciarlo è Barbara d’Urso durante l’ultima puntata del Grande Fratello 16: “Eliana ha ammesso che Mark Caltagirone non esiste. Ha confessato che a furia di sentire le altre testimonianze, di Signorini e della Varone, si è resa conto di essere lei la prima vittima, di stare da 10 anni con un tale Simone Coppi, che però non esiste. Tutto questo è assurdo e incredibile”.

Coppi famiglia di playboy e fidanzati fantasmi

La versione di Eliana Michelazzo confermerebbe così le parole di Sara Varone, Alfonso Signorini e Manuela Arcuri che nei giorni scorsi hanno raccontato di essere stati presi in giro da un fantomatico Coppi. Sara Varone ha intrecciato una conoscenza virtuale con un tale David Lorenzo Coppi, nipote dell’avvocato Franco Coppi. La showgirl ha raccontato al settimanale Oggi: “ ogni volta però che tentavo di incontrarlo, Pamela ed Eliana mi dicevano che creavo grossi conflitti in famiglia. Che David e suo padre, un importante magistrato, litigavano perché lui era insofferente a tutte le norme cautelari che doveva osservare per la sua sicurezza”. Anche Alfonso Signorini è caduto nella trappola Coppi; il suo fidanzato si chiamava Lorenzo Coppi come ha raccontato al Maurizio Costanzo Show: “diceva di vivere e lavorare ad Haiti. Io mi sono lasciato andare. Ho abbandonato le mie difese. In un secondo momento, quando ero disposto a raggiungerlo, lo volevo vedere, sul mio Facebook arriva il messaggio di tale Donna Pamela….che oggi è la manager della Prati (Pamela Perricciolo). Cerco Lorenzo e lei mi fa parlare con lui ma era una voce da donna. Ci sono cascato anche io. E lo dico a malincuore”. Infine Manuela Arcuri che a Storie Italiane ha confermato di essere stata presa in giro da Pamela Perricciolo: “è stato un gioco perverso. Senza nessun fine, solo per il gusto di giocare. Mi fece vedere le foto di Simone Coppi, un bellissimo ragazzo. Mi fece vedere perfino la casa in cui abitava e, visto che all’epoca ero single, accettai che me lo presentasse. Mi ha fatto parlare più volte con lui al telefono, chissà con chi parlavo. Questo giochino non è durato nemmeno un mese ma ci sono rimasta male”.



