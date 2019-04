Corinne Clery a Tinder e sorpresa/ Video Le Iene: siparietto a luci rosse!

Corinne Clery a Tinder e sorpresa: la famosa attrice francese protagonista del sesto appuntamento con lo scherzo de Le Iene. Dopo Malena, Vladimir Luxuria e Sabrina Salerno, tocca all’artista sbarcare sull’applicazione di incontri in maniera del tutto anonima per incontrare tre sconosciuti, ignari di chi sia veramente. Mary Sarnataro guiderà la Clery con un auricolare e non mancheranno sicuramente i momenti hot: ci riferiamo al manovale Giorgio, 56 anni, che appena la vede si slaccia i pantaloni per passare al sodo, non prima di sollevare la veste nera che indossa l’attrice. Non ci resta che aspettare la nuova puntata de Le Iene, in onda in prima serata su Italia 1: l’interprete di Agente 007 – Moonraker – Operazione spazio dovrà fare i conti con tre uomini pronti a vivere una notte di passione con lei…

Una nuova avventura televisiva per Corinne Clery, che si presta allo scherzo de Le Iene e decide di sbarcare in forma anonima su una delle applicazioni di incontri più famose al mondo. Recentemente concorrente al Grande Fratello Vip, l’artista francese lo scorso sabato è stata ospite di Verissimo, raccontandosi tra vita pubblica e vita privata: «Ho esordito giovanissima nel film Les Poneyttes, non ero neanche maggiorenne. Il successo arrivò con Historie d’O, ma avevo già 25 anni e un figlio. Il rapporto con mio figlio Alexandre? Ci sono stati dei momenti della nostra vita in cui non ci siamo rivolti la parola, e anche adesso non parliamo tanto. Sono cose che nella vita succedono». Clicca qui per vedere l’anteprima del servizio de Le Iene in onda questa sera.

