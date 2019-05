Costanza Caracciolo/ “Altri figli? Sì, certo!” e sulle nozze con Bobo Vieri…

Costanza Caracciolo intervistata tra le pagine del settimanale Grazia, racconta della sua felicità per essere diventata mamma della piccola Stella. La 29enne poi, parla anche della sua esperienza come Velina sul bancone di Striscia la Notizia che le ha regalato la popolarità, e del matrimonio in preparazione con Christian Vieri. L’ex calciatore, oggi commentatore sportivo, vive a Miami da ormai cinque anni: “Stiamo pensando di trasferirci tutti in settembre – confida la showgirl, intervistata dal settimanale diretto da Silvia Grilli-. Quando nasce un figlio pensi più alla qualità della sua vita che alla tua. Bobo è molto premuroso ed è giusto che abbia la bambina accanto”. La bionda è entrata nel mondo dello spettacolo molto giovane, quando aveva 18 anni debuttando con il TG satirico di Antonio Ricci: “Diventare popolare così giovane è stato un rischio, mi sentivo insicura e non riuscivo ad abituarmi alle critiche. Poi ho imparato a non farmi sovrastare”.

Costanza Caracciolo, prima foto con Stella: “Altri figli? Sì, certo!”

Naturalmente, conoscere la popolarità per merito del suo ruolo da velina, porta dietro di sé un pregiudizio bello grosso e Costanza Caracciolo ne è consapevole: “È vero – conferma – il pregiudizio esiste ma stare sul bancone di Striscia è un privilegio”. Al matrimonio, lontano da tutti, non è stato invitato neanche Antonio Ricci: “Io e Bobo condividiamo tutto e volevamo che questo fosse un momento solo nostro – spiega la showgirl -. Ma faremo una festa e sicuramente lo inviterò”, racconta ancora. All’ipotesi di una famiglia più numerosa la showgirl risponde in maniera assolutamente positiva: “Si, certo. Appena ci stabilizzeremo, penseremo al maschio. Credo che a Christian piacerebbe. E anche a me”. Nel frattempo l’ex velina proprio sul suo profilo ufficiale di Instagram, ha recentemente postato la prima foto insieme alla piccola Stella, nata lo scorso novembre. La showgirl abbraccia la bimba di schiena scrivendo: “Quando diventi madre, la vita ti cambia, ed oggi sono orgogliosa di mostrarmi con la mia nuova vita”.

