CRISTIAN ALAIMO IL CARTOMANTE, CHI E’?/ Dai social: “Ignoranza pura” (Ciao Darwin)

La sfida della macchina del tempo tra Cristian Alaimo e Annibale Astio ha scatenato il popolo social sulla pagina facebook di Ciao Darwin. Il cartomante finisce simpaticamente nel mirino del pubblico, che lo esalta e lo punzecchia per gli strafalcioni durante la diretta. Il suo avversario, invece, finisce contro una porta e grazie al bacio di una valletta ritrova subito lo spirito. A prescindere da chi vinca la prova della Macchina del Tempo, questa resta una delle prove preferite e più chiacchierate dal pubblico. “Dopo l’incidente dei rulli, adesso questi che sbattono la testa” il commento di un utente. “Abbiamo i due nuovi idoli della serata, con le le loro perle di ignoranza” il pensiero di un altro internauta. La sfida a Ciao Darwin intanto prosegue. Cristian Alaimo e Annbiale Astio tra i protagonisti…

Cristian Alaimo ai tempi dell’antica Roma

Cristian Alaimo cartomante della tv è il protagonista della prova ‘La Macchina del Tempo’ di Ciao Darwin. Una sfida che accende l’ottava puntata del programma, che stasera mette a confronto le squadre della Televisione e del Web. Il concorrente affronta Annibale Astio detto Annibaluzzo, con un quiz che riporta i due protagonisti ai tempi dell’antica Roma. In palio ci sono punti pesanti per il proseguimento della sfida. “Chi erano i due allattati dalla lupa? Vi prego di rispondere nel modo corretto altrimenti il nostro Cecchi Paone passa a miglior vita”, scherza Bonolis. Cristian Alaimo e Annibale restano a bocca aperta quando vedono Poppea, che usava farsi… “il latte?” domanda il giocatore della squadra del Web. “Esatto. Adesso dovrete recuperare il latte nella vasca di Poppea…” risponde Paolo Bonolis.

Cristian Alaimo, protagonista de “la Macchina del tempo”

Cristian Alaimo vs Annibale Astio Annibaluzzo alla prova della macchina del Tempo. Il cartomante della squadra TV cerca di regalare punti ai suoi per vincere la puntata di Ciao Darwin, anche se è ancora presto per fare conti e calcoli vari. Di sicuro il coraggio e l’intraprendenza non mancano a Cristian, che accetta la sfida con grande carica. E si presenta al pubblico con un entusiasmo contagioso: “Sono cartomante tv, anche conduttore, faccio cartomanzia da diciassette anni e faccio parte orgogliosamente della squadra della tv!”. Lancia la sfida ad Annibale Astio Annibaluzzo. Dopo la prova nell’antica Roma siamo alla sfida delle trombe. Si ride in studio, entrambi i concorrenti stanno regalando gag e sketch esilaranti. “Basta così per l’amore di Dio” dice Paolo Bonolis.



© RIPRODUZIONE RISERVATA