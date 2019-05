Cristian Imparato a Mattino5/ “Io amico di Michael, Franco Terlizzi mi ha invitato..”

Uno degli argomenti tanto cari a Federica Panicucci è stato sicuramente quello relativo al comportamento “aggressivo” di Cristian Imparato nei confronti di Michael Terlizzi al Grande Fratello. La conduttrice non ha visto di buon occhio il suo modo di insistere, di voler capire e di voler avere una conferma quasi come solo quello fosse davvero importante nel suo rapporto di conoscenza con Michael ecco perché oggi il siciliano, ospite a Mattino5, è stato un po’ incalzato sull’argomento: “Posso chiederti perché ti interessa così tanto l’interesse sessuale di Michael Terlizzi? Saranno fatti suoi se è omosessuale o meno. Perché non lo lasci in pace?”. Alla domanda della conduttrice lo stesso Imparato risponde: “Vorrei dire che ci siamo chiariti. Io non ho fatto un processo a Michael Terlizzi, Franco lo ha capito tanto che mi ha invitato a casa sua per conoscere la sua famiglia e capire che persone sono”.

LA RISPOSTA DI CRISTIAN E LE FRECCIATINE DI FEDERICA PANICUCCI

L’argomento interessa un po’ a tutti gli opinionisti in studio tanto che ognuno dice la sua mentre Franco Terlizzi la butta sempre un po’ sul ridere. Forse le cose tra i due si sono davvero un po’ calmate visto che Cristian Imparato continua a parlare di montaggi tagliati ad arte per creare un polverone fuori dalla casa: “Io questo argomento l’ho affrontato con Michael il terzo giorno nella casa, ho detto non voglio più parlare di questo argomento e fuori si è montato tutto il polverone mediatico. Io sono stato martellato su una sensazione“. Ma a questo punto Federica Panicucci torna alla carica: “Non ne ha parlato solo i primi giorni, ne hai parlato anche con Guendalina settimane dopo”. Dello stesso parere sembra essere anche un suo ospite Lucia Onestini, che dopo la questione della barba, rilancia: “Per fortuna mio fratello è diverso da te. Se vuoi bene a Michael lascialo in pace” ma Imparato promette: “Quando uscirà dalla casa saremo grandi amici”. Cristian Imparato tornerà anche domani per rispondere alle accuse di Turchese Baracchi.

A #Mattino5 Cristian ribadisce l'amicizia tra lui e Michael pic.twitter.com/f0bg5TaIWf — Mattino5 (@mattino5) May 16, 2019





