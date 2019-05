Cristian Imparato eliminato?/ Mette pressione a Michael Terlizzi… (Grande Fratello)

Cristian Imparato non ha ancora chiarito alcuni dubbi nati con l’inizio del Grande Fratello 16. La vecchia discussione nata con Michael Terlizzi sul suo orientamento non è finita ed a mettere altra carne sul fuoco ci ha pensato Guendalina Canessa. La new entry della Casa infatti è sicura che alcuni suoi amici abbiano avuto delle relazioni fisiche con il figlio di Francone, motivo per cui ritiene più che lecito mettere in dubbio il fatto che Michael sia davvero etero come afferma. Incalzato da Terlizzi, Cristian ritorna sull’argomento e rievoca anche il bacio a stampo che il ragazzo, di sua spontanea volontà, gli ha dato pochi giorni prima. Ne nasce l’ennesima baraonda, in cui Terlizzi è costretto a ribadire di non essere gay. I social intanto insorgono contro Imparato, a causa delle sue continue pressioni psicologiche nei confronti dell’altro concorrente. Clicca qui per guardare il video di Cristian Imparato e Michael Terlizzi.

Cristian Imparato, Grande Fratello: scatta la pace con Daniele Dal Moro

Cristian Imparato è riuscito a fare pace con l’uomo uovo, ovvero con Daniele Dal Moro. Dopo aver vissuto un forte scontro al Grande Fratello 2019, i due ragazzi sono riusciti a parlarsi a poche ore di distanza dalla diretta, scegliendo di deporre l’ascia di guerra. Durante il lungo confronto, Cristian ha anche rivelato al neo amico l’impressione avuta la prima volta che l’ha visto al Grande Ranch, prima di entrare nella Casa: “non eri niente di che”, ha sentenziato riferendosi al fisico di Daniele. Per poi sottolineare di essersi ricreduto nei giorni successivi, quando il concorrente è uscito dal Camping per fare il suo primo ingresso nella Casa Bella. Entrambi hanno scelto di non proseguire con le liti, forse per via degli scontri avvenuti di recente fra gli altri gieffini e tali da mettere ancora più in crisi gli equilibri interni del gruppo. Durerà? Non è detto, visto che Imparato non ha realmente digerito le affermazioni di Daniele e fra qualche giorno potrebbe riprendere di nuovo l’argomento.

Il pubblico contro di lui

I fan del Grande Fratello 2019 dimostrano ancora una volta di non apprezzare Cristian Imparato e non solo per il suo carattere isterico, che lo spinge ad urlare nei momenti più tesi. Commosso invece Gianmarco Onestini durante l’incontro fra il ragazzo ed il padre, avvenuto la scorsa settimana. Ancora una volta è evidente come la percezione degli inquilini della Casa sia del tutto diversa rispetto a quella del pubblico da Casa, che non vede di buon occhio Cristian per via delle continue pressioni fatte a Michael Terlizzi. Sui social infatti sono molti a criticare il suo modo di fare, il continuo premere perché il gieffino ammetta la sua presunta omosessualità. Altri invece credono che in realtà il cantante abbia risposto solo alle continue insistenze di Terlizzi, che non fa che provocarlo, parlargli di viaggi insieme e chiedere in modo pedante che gli dica cosa realmente pensi di lui.



