Cristian Imparato/ La sua verità su Michael Terlizzi dopo il GF (Domenica Live)

Cristian Imparato a Domenica Live, nel pomeriggio di oggi 12 maggio, dopo la sua eliminazione inaspettata nell’ultima puntata del Grande Fratello 2019. L’ex stella di Io Canto, dopo aver perso lo scontro con Kikò Nalli, tornerà nello salotto domenicale di Barbara d’Urso per commentare la sua esperienza nel reality di Canale 5 e replicare alle critiche dei presenti in studio. Non è escluso che possa scontrarsi direttamente con Guendalina Tavassi, dopo il confronto in diretta tv durante la sua permanenza nella Casa di Cinecittà. Un incontro che non era affatto piaciuto all’ex gieffina la quale, dopo l’incontro con Cristian, aveva commentato: “Ha iniziato a sparare, contro di me dicendo che lui mi dà visibilità. Ma è chiaro che non è così: io sono un’opinionista, quindi se lui decide di andare al GF deve accettare che la gente possa parlare di lui e farsi un’opinione”. Dopo aver risolto numerose liti condominiali, Carmelita potrebbe riuscire oggi nell’intento di rimettere la pace tra Imparato e la Tavassi? Staremo a vedere, nel frattempo quasi certamente il giovane palermitano potrebbe tornare a parlare della sua malattia ma anche del suo rapporto con Michael Terlizzi, un’amicizia nata al Grande Fratello tra alti e bassi.

CRISTIAN IMPARATO, IL SUO PENSIERO DI MICHAEL TERLIZZI

L’eliminazione dal Grande Fratello di Cristian Imparato è stata voluta dal 14% dei telespettatori che hanno così decretato la sua uscita dal reality condotto da Barbara d’Urso. Gran parte del pubblico di telespettatori ha accolto con dispiacere la sua eliminazione. La sua assenza è stata avvertita da coloro che speravano di poter ancora osservare i momenti di pura amicizia nata con il giovane Terlizzi dopo gli iniziali battibecchi. Subito dopo la sua uscita, Cristian aveva riservato ai social le prime emozioni a caldo, rispondendo con dispiacere anche alle tante “cattiverie gratuite” che gli sono state indirizzate dopo la sensazione percepita rispetto a Michael al punto da averlo fatto passare agli occhi dei più come “cattivo” e “vipera”. “Michael ha sempre affermato che la mia figura dentro la casa era un punto di riferimento importantissimo per lui. Sono stato il primo con cui ha legato dentro la casa, mentre una parte dei ragazzi lo hanno inizialmente un po’ snobbato”, ha spiegato in un lungo post social, aggiungendo anche il suo grande appoggio nei momenti di sfogo del ragazzo. Nonostante questo, in tanti lo hanno accusato di aver parlato solo della sua presunta omosessualità. Probabilmente oggi avrà modo di spiegare e chiarire definitivamente la sua presa di posizione e il suo pensiero sull’argomento. “La nostra è solo amicizia”, aveva specificato ancora una volta.

