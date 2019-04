Cristian Imparato/ Lite con Daniele Dal Moro, a rischio nomination? (Grande Fratello)

Cristian Imparato potrebbe presto vivere quel faccia a faccia che attende da tempo: al Grande Fratello 16 potrebbe entrare Guendalina Tavassi, una delle sue principali accusatrici. L’ex gieffina infatti è intervenuta nella puntata di Domenica Live di ieri ed ha esternato tutto il suo disappunto per le parole del vincitore di Io Canto. Ha infine chiesto di poter entrare nella Casa per poter avere un confronto diretto, che ancora una volta ruota attorno ai ritocchini che Imparato avrebbe fatto alle labbra. Non ci sta Guendalina ad essere tacciata come cacciatrice di una visibilità perduta: peccato che in studio ci fosse anche la cognata di Cristian, che le ha ricordato come le sue parole siano state ben più pesanti. La Tavassi infatti ha scritto sui social “lo uccido!” dopo l’ennesimo attacco del concorrente, anche se l’influencer ha ribadito che si è trattato solo di un modo di dire. L’argomento è poi ritornato sul famoso parrucchiere che avrebbe confermato all’ex gieffina il ritocchino del ragazzo. Clicca qui per guardare il video di Guendalina Tavassi contro Cristian Imparato.

Cristian Imparato: ha mentito davvero riguardo le punture sulle labbra?

Cristian Imparato ha mentito al Grande Fratello 2019 oppure no? Dopo aver difeso a spada tratta la propria posizione ed aver negato tutto, il concorrente ha ammesso fra le lacrime di aver fatto delle punture alle labbra. E questo fatto risale ormai alla settimana scorsa, passato in sordina durante l’ultima diretta. Con lo scoppio della bomba Guendalina Tavassi si riprende inoltre il discorso del famoso parrucchiere: il Fabrizio di cui lo stesso Cristian ha rivelato il nome è intervenuto ieri a Domenica Live. I due si sono conosciuti a Palermo ed il non più misterioso specialista del capello avrebbe preferito rimanere in ombra fino all’ultimo. Non è stata Guendalina tra l’altro a fare il suo nome, ma proprio il concorrente siciliano. Dopo una giornata insieme ed un caffè, qualche piccolo confronto e chiacchiere, l’argomento è ricaduto sui ritocchini alle labbra. “Mi ha confermato perché si vedeva troppo magro e non si sentiva bene”, dice. Smentita invece la notizia che sarebbe proprio Fabrizio ad avere il famoso video con le prove, in possesso in realtà del miglior amico di Imparato. Clicca qui per guardare il video di Fabrizio su Cristian Imparato.

Finirà in nomination Cristian Imparato?

Manca poco prima che Cristian Imparato si ritrovi fra i nominati del Grande Fratello 2019. Il ragazzo ha avuto una forte lite con Daniele Dal Moro durante la scorsa settimana e potrebbe pagare pegno, nel caso in cui il veronese non uscisse dalla Casa. Se ciò dovesse avvenire, si creerebbe una frattura importante fra i concorrenti, fra i sostenitori di Daniele e quelli di Cristian. Entrambi infatti hanno stretto dei legami con gieffini diversi, anche se per ora sembra che nessuno abbia scelto di prendere posizione aperta a favore di uno o l’altro. Il problema maggiore per Cristian sarà in realtà il confronto con il pubblico, dato che non sta ricevendo il supporto sperato. Sono tanti sui social a schierarsi contro di lui ed il motivo è sempre lo stesso: non aver ammesso di aver ritoccato le labbra e mostrarsi troppo come una prima donna. A nulla è servita una delle ultime rivelazioni del ragazzo, sulla malattia intestinale che ha da quattro anni e che lo costringe a seguire un’alimentazione rigida, fatta di privazioni. Clicca qui per guardare il video con la confessione di Cristian Imparato.



