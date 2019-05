Cristian Imparato/ “Michael e Gianmarco dormono insieme, spero esca altro!”

Cristian Imparato ieri pomeriggio, ospite di Radio Radio nel corso di “Non succederà più”, ha nuovamente parlato dell’argomento più discusso della Casa del Grande Fratello 2019: la presunta omosessualità di Michael Terlizzi. Il vincitore di “Io Canto” ha affermato che forse il modello 30enne, non vuole confidare questa cosa per via della sua famiglia, decisamente “ingombrante”: “Io ho sempre avuto una sensazione, che magari fosse un po’ anche lui a colori, diciamo colorato”, ha esordito. E sulla possibile negazione, ha le idee molto chiare: “Se fosse gay magari non lo dice per la famiglia o anche per il suo passato”. Di seguito, l’ex gieffino ha confidato di trovare l’amico molto attraente dal punto di vista fisico: “Come tipo esteticamente mi piace”, anche se “quando inizia con le paranoia e le domande no. Lui è molto introverso, io ho bisogno di una persona molto più attiva”. L’intervista al cantante è poi proseguita, anche parlando del rapporto che lega Michael a Gianmarco Onestini.

Cristian Imparato: da Michael e Gianmarco fino a Guendalina Tavassi

Secondo Cristian Imparato c’è della “simpatia” tra Michael Terlizzi e Gianmarco Onestini? Il palermitano si è limitato ad affermare che i due ragazzi condividono lo stesso letto al GF: “Dormivano a letto insieme, spero che esca fuori dell’altro. Anche io non sono contento di stare con il punto interrogativo, voglio delle conferme anche io”. Il cantante ha anche parlato di Guendalina Tavassi, incontrata durante la sua permanenza nella Casa del Grande Fratello 2019. A Giada Di Miceli, ha dichiarato di non avere avuto una storia con il parrucchiere dell’ex gieffina: “Mai avuto una storia d’amore con Fabrizio. Mi ci so visto una sera e poi l’ho salutato, con un bacio in fronte. La Tavassi voleva fare il business, voleva apparire sugli schermi, fare la prima donna perché era un po’ che non si parlava di lei. Ci sta che uno si strappa i capelli per arrivare alla sedia bianca della d’Urso”.

