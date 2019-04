Cristian Imparato/ Mila Suarez e Francesca De Andrè nel mirino (Grande Fratello 2019)

Cristian Imparato non sta convincendo molti concorrenti del Grande Fratello 2019, soprattutto per il suo carattere. Agli occhi di Francesca De Andrè, il ragazzo finisce spesso per provocare le liti e spingere le gieffine più fumantine verso lo scontro diretto. Le accuse della figlia di Cristiano De Andrè si riferiscono a Mila Suarez, con cui ha avuto ampi confronti con tanto di urla fin dal giorno successivo al suo ingresso nella Casa. Cristian ci ha messo del suo: parlando con Mila, non ha infatti scelto di rimanere sulle sue ed ha sottolineato gli errori di Francesca. Per questo quest’ultima ha scelto di parlare anche con il cantante siciliano, dopo aver intimato alla Suarez di rifarsi una vita e cessare ogni discorso su Alex Belli. La discussione fra la De Andrè e Imparato è stata più pacifica, ma il risultato è una nuova frattura all’interno del gruppo del loft. Cristian infatti sembra essere riuscito ad entrare nelle grazie delle ragazze più contestate, mentre nessun legame in apparenza con i concorrenti uomini. Rischia la nomination? Clicca qui per guardare il video di Cristian Imparato e Francesca De Andrè

Cristian Imparato cambio di marcia su Michael Terlizzi

Cristian Imparato ha cambiato del tutto idea su Michael Terlizzi ed anche se all’inizio del loro percorso al Grande Fratello 2016 i due hanno legato in modo particolare, la lite avvenuta nella prima settimana di reality sembrava aver compromesso tutto. Nei giorni seguenti invece Cristian è riuscito ad intravedere in Terlizzi una persona delicata, con cui dosare ogni parola per evitare di farlo entrare in crisi. Sembra che il merito ce l’abbia per lo più la ricostruzione del Trono di Uomini e Donne che ha impegnato i gieffini nei giorni scorsi. Michael si è finto un pretendente di Imparato ed alla fine è arrivato persino fino alla scelta, impresa non riuscita invece a Gaetano Arena. Un caso? Agli occhi degli spettatori più maligni si tratterebbe dell’ennesima conferma dei dubbi sull’orientamento di Terlizzi. Per Cristian invece sono chiari diversi aspetti della personalità del ragazzo, fra cui quel grido d’aiuto costante che lo spinge ad isolarsi rispetto al resto del gruppo. Clicca qui per guardare il video di Cristian Imparato.

Gli scommettitori non credono nella vittoria di Cristian Imparato

Cristian Imparato non ha migliorato la propria posizione agli occhi degli scommettitori italiani. Nella classifica provvisoria sul Grande Fratello 2019, il ragazzo siciliano è ritornato infatti a quota 9.00 per Eurobet, dopo una prima settimana in leggero rialzo. Non si tratta di una posizione del tutto negativa, visto che lo troviamo a pari merito con Kikò Nalli, ma insufficiente per sperare di riuscire ad abbattere i tre super favoriti del reality. Che cosa potrebbe fare Cristian per migliorare le quote? Sicuramente evitare di fare il ruolo del pettegolo e mettendosi più in gioco a livello personale, parlando del proprio vissuto ed evitando di considerarsi salvo solo per non essere finito in nomination nella scorsa puntata. Imparato ha molto da farsi perdonare: il pubblico si è schierato nettamente a suo sfavore dopo che ha ammesso di essere ricorso ai ritocchini sul viso.



