Cristian Imparato, sfogo dopo il Grande Fratello/ “Michael Terlizzi? Solo amicizia”

Sono trascorse soltanto poche ore dall’uscita dalla Casa del Grande Fratello di Cristian Imparato, eppure l’ex bambino prodigio di Io Canto ha già avuto modo di prendere possesso dei social e dire la sua. “Sono appena uscito dal reality più bello e discusso d’Italia che è il Grande Fratello con un grande sorriso e voglia immensa di riabbracciare la mia famiglia.” esordisce Cristian in un messaggio postato su Instagram. Ammette di aver passato la notte a leggere ciò che molti hanno scritto sul suo percorso al Grande Fratello e di essere “dispiaciuto leggere un sacco di cattiverie gratuite e soprattutto non mi sarei mai aspettato che un mio pensiero o sensazione percepita in Michael mi avrebbe fatto passare per il cattivo/vipera della situazione.” Il riferimento è a Michael Terlizzi e alla questione “omosessualità” della quale molto si è discusso dentro e fuori la Casa.

Cristian Imparato: “Io e Michael siamo solo amici!”

Cristian Imparato tiene infatti a chiarire ancora una volta il suo punto di vista in merito a quanto accaduto al Grande Fratello 16. “Michael ha sempre affermato che la mia figura dentro la casa era un punto di riferimento importantissimo per lui”, scrive su Instagram. Poi aggiunge: “Leggendo alcuni commenti sembra che ho sempre e solo parlato con lui di omosessualità come se lo ostacolassi, invece no, ho un cuore anch’io. Volevo solo capirlo e imparare a conoscerlo” sbotta Imparato. Un chiarimento, quello di Cristian, che si conclude con parole di grande affetto per Terlizzi: “La nostra è SOLO AMICIZIA, so che lui ci sarà per me, idem io. In bocca al lupo fratellone!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristian Imparato (@cristianimparato) in data: Mag 6, 2019 at 9:00 PDT





