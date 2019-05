Cristiano Maglioglio, nuovo fidanzato/ “Mi sono innamorato. 38 anni, è turco” (GF 16)

Cristiano Malgioglio sarà presente come sempre al Grande Fratello 16 nella sua veste di opinionista. Ormai le vicende della Casa non possono scorrere senza i commenti al vetriolo del cantautore, che tra ironia pungente e voglia di mettere alla prova gli abitanti della Casa forma una coppia perfettamente affiatata con Barbara D’Urso. Tra i due non mancano i momenti piccanti, come testimoniato dalla conduttrice che recentemente, in una Instagram Stories, ha mostrato un battibecco con Malgioglio che non ci ha pensato due volte a mandarla a quel paese. Momento scherzoso o vera tensione? Di sicuro in questa edizione del Grande Fratello tra la D’Urso e Malgioglio non sono mancati i battibecchi, alcuni fatti e finiti per essere ad uso e consumo del teatrino televisivo, altri però sono apparsi anche più genuini. La verità spesso sta nel mezzo e forse è proprio il modo genuino e senza filtri di porsi tra i due che li ha resi al momento una delle coppie più affiatate della televisione italiana.

IL SUCCESSO DI “DOLCEAMARO”

E’ probabilmente proprio questo affiatamento ad aver portato Cristiano Malgioglio e Barbara D’Urso a realizzare un video musicale che sta avendo un ottimo successo in rete. Stiamo parlando di “Dolceamaro”, un singolo che celebra di fatto i 57 anni della conduttrice che si diverte a cimentarsi in un brano che potrebbe davvero diventare uno dei tormentoni dell’estate 2019. Gli ingredienti ci sono tutti, compresa la presenza di Malgioglio che continua ad avere un grande intuito per le canzoni che possono diventare una sorta di “cult”: dopo aver lavorato nella sua carriera con parolieri ed artisti della massima importanza nel panorama italiano, per questa estate Malgioglio ha puntato tutto sull’amica Barbara ed i riscontri per ora, quando la bella stagione non è praticamente ancora iniziata, sono eccellenti. “Dolceamaro” spopola su iTunes e su Youtube ha già superato le quattrocentomila visualizzazioni, puntando dritto al milione da qui alle prossime settimane.

CRISTIANO MALGIOGLIO: LE NOVITÀ SUL FIDANZATO

Per Cristiano Malgioglio ci sono anche novità importanti sul fronte sentimentale, come riportato dal settimanale Novella 2000 che racconta: “Cristiano starebbe riprovando a ricostruire la sua vita sentimentale, e ancora una volta ad avergli fatto perdere la testa ci sarebbe uno straniero. D’altronde la passione di Malgioglio per tutto ciò che è esotico è cosa nota, e in ogni caso l’amore non ha confini. Così non stupirà sapere che, appena gli è possibile e non abbia altri impegni, il cantautore sale sul primo aereo per Istanbul per riabbracciare colui che lo ha letteralmente stregato.” E lo stesso Cristiano Malgioglio è stato lapidario nel raccontare la sua nuova esperienza, lasciando intendere senza entrare troppo nei particolari: “Mi sono innamorato. Ha 38 anni, bellissimo, turco ovunque. Addio, non chiedetemi più nulla.” Forse anche nella prossima puntata del Grande Fratello emergeranno particolari in più sulla nuova fiamma di Malgioglio.



