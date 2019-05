Cristiano Malgioglio come Pamela Prati?/ Giovanni Ciacci: “Fidanzato immaginario!”

Sembra proprio che la tensione tra gli uomini di Barbara d’Urso non voglia proprio attenuarsi. Da una parte abbiamo ancora Cristiano Malgioglio, convinto che lui lo stia emulando, dall’altra abbiamo invece Giovanni Ciacci che rilancia sulla questione fidanzati e colpisce dritto al cuore il suo rivale. In molti avrebbero voluto vederli come opinionisti del Grande Fratello ma così non è stato visto che al fianco di Cristiano Malgioglio ha preso posto Iva Zanicchi, ma chi ama vederli punzecchiarsi può accontentarsi dei social e delle riviste dove i due continuano la loro diatriba a distanza. In particolare, questa volta le “accuse” arrivano proprio dal braccio destro di Caterina Balivo in Detto Fatto che ha pensato bene di usare le pagine di Tutto Tv per remare contro il famoso paroliere, ma su quale tema? L’amore, ovvio, soprattutto in questi giorni di caos dovuti al “caso” Pamela Prati.

LE ACCUSE DI GIOVANNI CIACCI A CRISTIANO MALGIOGLIO

Proprio in merito Giovanni Ciacci non ha dubbi: Cristiano Malgioglio mente e non ha un fidanzato come vorrebbe far credere al pubblico. Secondo l’esperto di moda e stile sembra proprio che il paroliere si sia inventato un fantomatico fidanzato proprio in pieno stile Pamela Prati che, proprio in questi giorni, è stata accusata di mentire sulla questione promesso sposo e matrimonio. In particolare, Ciacci è convinto che questo presunto fidanzato irlandese non esiste ed è per questo che lui non si è mai fatto vedere in giro con lui e non ci sia nemmeno un selfie a testimoniare la loro relazione. Tutto sarebbe nato dalla gelosia nei suoi confronti e dal fatto che lui è felice insieme al suo Damiano: “Malgioglio è ossessionato da me. Forse noi siamo le nuove Gina Lollobrigida e Sophia Loren: rivali in eterno“. Sarà davvero così?

